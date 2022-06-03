Київ квітковою композицією вшанував «Привида Києва» (фото)

Патріотично-квіткова композиція, присвячена одній із легенд війни, увійшла до реєстру рекордів України

Подільський район Києва прикрасила рекордна квіткова композиція, присвячена «Привиду Києва» – легенді повномасштабної російсько-української війни. Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

На клумбі можна побачити український військовий літак та фігуру пілота, якого назвали «Привидом Києва» за велику кількість збитих рашистських штурмовиків та винищувачів.

«Командування Повітряних Сил ЗСУ стверджує, що «Привид Києва» — це збірний образ героїчних пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, які захищають небо столиці», – нагадав присутній на церемонії внесення композиції до Національного реєстру рекордів України (в номінації «Найбільша квітково-патріотична композиція»).

Міський голова зазначив, що під час війни у Києві були створені близько 30 патріотичних композицій. «Я вдячний працівникам «Київзеленбуду», які облаштували гарні локації, що символізують героїзм та незламність українців у боротьбі за нашу державу», – подякував комунальникам мер Києва.

Нагадаємо, 29 квітня британське видання The Times заявило, що легендарним «Привидом Києва» був майор Степан Тарабалка, який героїчно загинув у бою.

Після цього командування Повітряних сил ЗСУ розповіло правду – «Привид Києва» є збірним образом, створеним на основі подвигів пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищали небо столиці, а не якоюсь конкретною людиною.