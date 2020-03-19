Київ отримав дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу (фото)



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Експрес-лабораторії передадуть в Олександрівську лікарню та міську лікарню №9 Фото: пресслужба мера Києва

Експрес-лабораторії дають більш достовірний результат та можливість здійснити діагностику за допомогою забору слини

Мер Києва Віталій Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Столиця посилює оснащеність та можливості медичних закладів міста. Ми купуємо необхідне обладнання. Здійснюємо ремонти у лікарнях. Закуповуємо нові «швидкі». Сьогодні ми передаємо медзакладам 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. А також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу. Їх закупили, щоб встановити в аеропортах «Бориспіль» та імені Ігоря Сікорського. Але, оскільки аеропорти наразі закриті, то ми передаємо це обладнання в Олександрівську лікарню та міську лікарню №9», - сказав Кличко під час передачі спецавто біля мерії столиці.

Він додав, що ці експрес-лабораторії дають більш достовірний результат та можливість здійснити діагностику за допомогою забору слини. Результат тесту можна отримати за 40 хвилин, його достовірність - 97-99%. Такі пересувні лабораторії також допомагають визначати безсимптомних носіїв вірусу або потенційно інфікованих пацієнтів.

Такі лабораторії iPonatic застосовують сьогодні в 12 країнах світу для діагностики коронавірусу, зокрема, у Франції, Японії, Таїланді, Монголії, Ірані та інших. Ще 10 таких експрес-лабораторій Київ придбав та очікує отримати протягом двох найближчих тижнів.

Що стосується «швидких», то автомобілі відносяться до класу безпеки та екологічності Євро-5 і відповідають сучасним вимогам екстреної медицини. В авто встановлені такі необхідні на сьогодні апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори з моніторами основних життєвих показників пацієнтів. Також встановлене діагностичне обладнання, яке ще під час транспортування пацієнта, допоможе встановити попередній діагноз та передати його лікарям медичної установи, куди доправляють хворого. Всі авто оснащені системами стабілізації, аби під час руху і лікарі, і пацієнти почувалися комфортно та здійснювали необхідні маніпуляції.

«Ми постійно оновлюємо парк спецавто екстреної медицини столиці. І на сьогодні у наших медиків є 298 сучасних автомобілів. За цим показником ми наблизились до рівня вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я – одна карета швидкої допомоги на 10 тисяч мешканців. Дуже важливо, аби наші медики мали такі авто в нинішніх умовах, коли навантаження на них буде великим у разі поширення коронавірусу. Щоб надавати допомогу людям і рятувати життя киян», - додав мер Києва.

Нагадаємо, 18 березня мер столиці закликав киян залишатися вдома.