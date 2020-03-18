Кличко розповів, коли у Київ доставлять 100 тисяч медичних масок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва зауважив, що на сьогоднішній день ситуація із відсутністю медичних масок у аптеках справді критична

Маски для потреб столиці замовили на українських підприємствах

Наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч штук.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі «Українського радіо», повідомляє пресслужба столичного міського голови.

«Наступного тижня ми розраховуємо отримати понад 100 тисяч масок, виготовлення яких ми замовили на українських підприємствах. Їх наразі шиють. Також замовили маски закордоном», - сказав Кличко.

Він зауважив, що на сьогоднішній день ситуація із відсутністю медичних масок у аптеках справді критична.

Наявні у місті близько 20 тисяч масок столична влада наразі поширює у лікарнях медикам, на комунальних підприємствах та тих підприємствах, від роботи яких залежить життєдіяльність міста.

Разом з тим, Кличко зауважив, що ажіотаж із засобами індивідуального медичного захисту сьогодні не лише в Україні, а й в усьому світі.

«Шалений ажіотаж не тільки в Києві, а й у всьому світі. Я спілкуюсь з багатьма колегами, друзями, які живуть і працюють у Сполучених Штатах, Німеччині, Австрії – аналогічна ситуація в усьому світі. Люди вимітають не тільки продукти харчування, шалений попит також на медичні засоби захисту, зокрема, на маски», - додав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні мер столиці закликав киян залишатися вдома.

Також повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, столичний транспорт вранці 18 березня був переповнений.

До слова, у Чехії заборонили виходити з дому без масок