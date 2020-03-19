Кличко підрахував: через коронавірус Київ за місяць втратить понад мільярд гривень



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Мер Києва Віталій Кличко прогнозує великі економічні втрати Києва

Київ звертатиметься по допомогу до уряду

Через запровадження обмежувальних заходів для запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції Київ може зазнати значних економічних втрат.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав в ефірі «Українського радіо».

«Ми розуміємо, що також і країни Європейського Союзу, різні країни несуть великі економічні збитки. Такі ж самі збитки несе і Київ, і Україна. Ми, може, поки що не відчуваємо, наскільки це економічно боляче, ми будемо ще відчувати. Але робимо все для того, щоб зараз зменшити навантаження і на малий і на середній бізнес», - сказав він.

Зокрема, пропонується частково (на 50%) звільнити орендарів комунального майна від орендної плати до 31 липня 2020 року, щоб підтримати малий та середній бізнес.

За його словами, на бюджет Києва чекають непрості часи.

«Вже на сьогодні можу сказати, що приблизно ми рахуємо найближчий місяць, ми можемо понести втрати більше мільярда гривень», - сказав Кличко.

У зв’язку з цим Київ буде звертатися за фінансовою допомогою до уряду. «Але уряд буде спроможний надати цю допомогу чи ні – це інше питання», - додав Кличко.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.

18 березня мер столиці закликав киян залишатися вдома.