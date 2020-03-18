Метро не працює, автобуси переповнені: Кличко закликав киян залишатися вдома



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Мер Віталій Кличко просить киян максимально обмежити контакти

Кличко просить Кабмін зобов'язати установи перевести людей на віддалену роботу

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома у зв'язку із запровадженими протиепідемічними заходами.

Також він звернувся до Кабінету міністрів із проханням жорстко зобов’язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу або надати їм відпустки.

Про це Кличко сказав у відеозверненні, що опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Сьогодні вперше кияни не змогли скористатися метро. Я розумію незручності для людей через призупинення роботи метрополітену. Але скажу одне, хоча таке рішення ухвалювала не міська влада, подібні заходи - вимушені і на упередження. Ми піклуємося перш за все про здоров‘я і безпеку людей. Число громадян, що захворіли, в Україні зросло. За один день – удвічі! Вірус розповсюджується. Тому ми повинні вжити всіх можливих заходів, щоб він не розповзався стрімко. Легковажність та ігнорування виклику - це небезпека створити ситуацію, яка склалася, наприклад, в Італії», - наголосив мер столиці.

«Насправді ж, ми не знаємо, скільки серед нас інфікованих. Поки в них немає симптомів, поки вони не звернулися до лікарів. Не применшуйте загрозу! Суворі обмежувальні заходи запровадили вже багато країн світу. І деякі з них визнають, що запізно. Я закликаю киян за можливості залишатися вдома! Максимальне обмеження контактів – це ваша безпека і безпека оточуючих!» - підкреслив Кличко.

Він також наголосив, що міський громадський транспорт наразі працює виключно для перевезення киян, які їдуть на роботу, що пов'язана із забезпечення життєдіяльності столиці.

«Щодо міського транспорту. Його робота сьогодні мотивована одним - перевозити киян, яким справді необхідно їхати на роботу. Це лікарі, працівники продуктових магазинів та підприємств, що не можуть зупинитися, бо забезпечують життєдіяльність міста. Всі інші мають залишатися вдома!» - підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Але є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням. «Це – безвідповідально в ситуації обмежувальних заходів!» - наголосив Кличко.

Він звернувся до уряду зобов’язати роботодавців перевести співробітників на віддалену роботу у випадках, коли в їх присутності на робочому місці немає гострої потреби.

«Я звертаюся до Кабінету міністрів: жорстко зобов’язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу! І контролювати виконання керівниками такого розпорядження. Інакше ніякі закриття метро та інші обмежувальні заходи ситуації не врятують!» - заявив Кличко.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення.

Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

«Київпастранс» нагадав маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, столичний транспорт вранці 18 березня був переповнений.