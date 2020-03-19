Кличко спростував плани передчасно відкрити метро у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скасування руху метрополітену до 3 квітня Кличко називає вимушеними і упереджувальними заходами для запобігання поширення коронавірусу

Мер Києва наголосив, що заяви про можливість відновити роботу метро можуть бути особистою думкою чиновників

Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро у столиці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Кличко наголосив, що заяви про можливість відновити роботу метро можуть бути особистою думкою чиновників.

«Люди, які заявляють про це, не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь. По-друге, це може бути персональна думка, яку вони висловлюють», - сказав мер Києва.

Водночас він зауважив, що в ситуації, коли тимчасово не працює метро, міська влада створює дублюючі маршрути громадського наземного транспорту. Але наразі їх ще не достатньо.

Скасування руху метрополітену до 3 квітня Кличко називає вимушеними і упереджувальними заходами для запобігання поширення коронавірусу.

«Ми розуміємо, що обмеження пересування містом – це дуже незручно для його мешканців. Але наше завдання, щоб вірус не розповсюджувався стрімко. І одна з рекомендацій міжнародних експертів, зокрема, наших колег з Уханя, - це обмеження соціальних контактів», - додав мер столиці.

Раніше секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що через карантин у Києві місцева влада розробляє план запуску метро з обмеженнями.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня заявив, що наразі метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі відкривати не будуть і рішення про закриття метро не переглядатимуть.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

З 18 березня Укрзалізниця припинила всі пасажирські перевезення.

З 18 березня з 12:00 припинив свою роботу Центральний залізничний вокзал Києва, а також з цієї години припинився рух потягів у всіх напрямках.

18 березня мешканці міста Фастів на Київщині перекрили залізничні колії, протестуючи проти припинення руху приміських електричок. Таким чином, вони заблокували рух вантажних потягів.