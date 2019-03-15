Київ «пасе задніх» у світовому рейтингу міст за якістю життя



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Столиця України розміщується у нижній частині рейтингу

Київ зберіг своє 173 місце із 231 в рейтингу якості життя, складеному консалтинговою компанією Mercer. Лідером десятий рік поспіль визнали Відень.

У топ-10 увійшли ще сім європейських міст, крім Відня. Це Цюріх, Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт, Женева, Копенгаген і Базель. Також в десятці - новозеландський Окленд і канадський Ванкувер, пише Ліга.

В цілому, міста Європи займають високі позиції в рейтингу. Наприклад, в першій двадцятці їх 13, причому 5 - німецьких.

Париж, Нью-Йорк, Лондон, Барселона, Вашингтон, Токіо, Рим розмістилися з 39 по 56 позицію. Москва опинилася на 167 місці, а Санкт-Петербург - на 174.

Найгіршими для життя визнані іракський Багдад, центральноафриканський Бангі, єменський Сана, сирійський Дамаск.

За словами укладачів рейтингу, міста аналізують за 39 факторами, згрупованими в 10 категорій. Серед них - політична стабільність, злочинність, правоохоронні органи, економіка, свобода слова і права людини, охорона здоров'я, чистота води і повітря, освіта, транспорт і клімат.