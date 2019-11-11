Кияни пропонують перейменувати дві станції метро



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Станція метро «Площа Льва Толстого» може отримати нову назву

Кияни хочуть змінити назву станції «Площа Льва Толстого»

Кияни пропонують перейменувати станцію метро «Площа Льва Толстого» у центрі Києва у станцію «Тараса Шевченка».

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради 7 листопада цього року.

«У центрі м. Києва біля Університету імені Тараса Шевченка, пам’ятника Тарасу Шевченку, парку Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка повинна бути і станція метро Тараса Шевченка», - вважає автор петиції Ашот Малхасян.

Він пропонує існуючу станцію «Тараса Шевченка» перейменувати у «Межигірську».

«А ту далеку станцію, яка у радянські часи була названа ім’ям Кобзаря, можна перейменувати у Межигірську», - йдеться у петиції.

З 7 листопада, станом на ранок 11 листопада, петиція зібрала шість підписів.

Нагадаємо, раніше на сайті Київради з'явилася петиція, в які кияни просять зберегти до 1 листопада 2020 року жетони в метро.

До слова, радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

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