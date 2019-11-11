Кияни пропонують перейменувати дві станції метро
Кияни хочуть змінити назву станції «Площа Льва Толстого»
Кияни пропонують перейменувати станцію метро «Площа Льва Толстого» у центрі Києва у станцію «Тараса Шевченка».
Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради 7 листопада цього року.
«У центрі м. Києва біля Університету імені Тараса Шевченка, пам’ятника Тарасу Шевченку, парку Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка повинна бути і станція метро Тараса Шевченка», - вважає автор петиції Ашот Малхасян.
Він пропонує існуючу станцію «Тараса Шевченка» перейменувати у «Межигірську».
«А ту далеку станцію, яка у радянські часи була названа ім’ям Кобзаря, можна перейменувати у Межигірську», - йдеться у петиції.
З 7 листопада, станом на ранок 11 листопада, петиція зібрала шість підписів.
Нагадаємо, раніше на сайті Київради з'явилася петиція, в які кияни просять зберегти до 1 листопада 2020 року жетони в метро.
До слова, радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.