Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найкращим рівнем шерингових послуг



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У Києві у сфері шерингових послуг реалізується проєкт Next bike із 45 пунктами прокату велосипедів

Експерти високо оцінили рівень розвитку економіки спільного користування в Києві

Київ увійшов до десятка міст світу із найкращим рівнем розвитку шерингових послуг. Оцінка проводилась за рівнем доступу до таких сервісів як Uber та Airbnb, електронних самокатів, додатків для шерингу професійних автомобілів, можливості орендувати авто у приватних власників, а також можливості доступу до всіх спортзалів Києва з одного мобільного додатку. Результати рейтингу опублікував Consumer Choice Center.

Зокрема, найкраще сервіси спільного користування розвинуті в Таллінні, Вільнюсі, Ризі, Варшаві, Києві, Сан-Паулу, Тбілісі та інших містах.

Як повідомляють автори рейтингу, він є першим свого роду і його ціллю є інформування споживачів про те, які міста найкраще надають найбільшу різноманітність послуг шерингового характеру та гарантують простий доступ до них.

Загалом рейтингування проводилось у 52 містах світу.

Для Києва та й України загалом дуже важливо залишатись відкритими до інновацій та економіки спільного споживання, адже вони не тільки забезпечують добробут українських споживачів, а й роблять нашу країну більш привабливою для іноземців, зазначили у Київській міській держадміністрації.

Наразі у столиці в сфері шерингових послуг, серед інших, реалізується інвестиційний проєкт bike-sharing від Next bike із 45 пунктами прокату та готується до впровадження проєкт з оренди електросамокатів.