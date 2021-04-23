Київ веде переговори з кількома виробниками вакцин, щоб закупити напряму

22 квітня у Києві було щеплено проти коронавірусу 1679 осіб

Кличко використовує особисті зв’язки, щоб закупити вакцину напряму у виробників

У Києва є всі юридичні передумови для закупівлі вакцини від коронавірусу напряму у виробника, і столиця продовжує працювати над цим. На цьому наголосила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

Чиновниця зазначила, що хоча столиця й займає перше місце серед регіонів України за темпами щеплення, що відбувається у рамках державної кампанії з імунізації населення, наявної вакцини критично мало, аби щепити більшу частину мешканців столиці.

«Наразі місто продовжує переговори з кількома виробниками вакцин в умовах величезного дефіциту препаратів для щеплення у світі. Проте на сьогодні виробники першочергово забезпечують вакциною країни, які раніше законтрактували їх поставку на рівні держав. Віталій Кличко для ведення переговорів використовує усі можливі особисті зв’язки», – зазначила Старостенко.

Також заступниця голови КМДА нагадала, що Київрада стала першою міською радою в Україні, яка передбачила можливість закупівлі вакцини у Міській цільовій програмі «Здоров’я киян на 2020-2022 роки» 11 лютого, виділивши 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу у столиці.

«У міста є всі юридичні передумови для закупівлі вакцини від коронавірусу напряму у виробника, і столиця продовжує працювати над цим», – зауважила Старостенко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1269 людей, від хвороби померли 45 осіб.

22 квітня у Києві зроблено 1679 щеплень від коронавірусу.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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