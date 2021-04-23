У Києві за добу майже 1,3 тис. нових хворих на коронавірус

Минулої доби у столиці від ускладнень коронавірусної хвороби померли 45 осіб

За минулу добу, 22 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1269 людей. Це на 404 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 21 квітня було 1673 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 190138 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1296), м. Київ (1269), Харківській (1137), Львівській (926) та Київській (922) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 119101 особа (за добу 1298), померли 4386 осіб (за добу 45).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 115462 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 922 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 887 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 92111 осіб (за добу 1322), померли 2213 людей (за добу 35).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2004630 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 22 квітня зафіксовано 14277 хворих на коронавірус.

За даними Степанова, 22 квітня у Києві зроблено 1679 щеплень від коронавірусу, на Київщині – 646.

Нагадаємо, за добу 21 квітня в Києві виявили 1673 хворих на коронавірус, померли 44 особи.

Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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