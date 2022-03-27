  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київ відновлює освітній процес

    Завтра учні та студенти столиці повернуться до навчання - Київ відновлює освітній процес
    Завтра учні та студенти столиці повернуться до навчання
    фото з відкритих джерел

    Навчання продовжиться у школах та вишах

    У школах та вишах Києва з 28 березня відновлюється освітній процес. Він буде проходити дистанційно. Про це повідомляє пресцентр Київської міської державної адміністрації.

    «28 березня у Києві в дистанційному форматі відновлюється освітній процес. З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн-форматі», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначили в КМДА, акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторювання.

    Разом із тим для юних киян та вчителів у місті створено мережу онлайн-сервісів.

    Нагадаємо, у Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською.

    Також рашисти зруйнували понад пів тисячі закладів освіти в Україні.

    Деякі школи та садочки пошкоджені, а деякі – знищені вщент

    Теги: росія окупанти Київ війна студенти навчання Україна КМДА окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київ відновлює освітній процес