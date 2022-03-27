Київ відновлює освітній процес

Завтра учні та студенти столиці повернуться до навчання

Навчання продовжиться у школах та вишах

У школах та вишах Києва з 28 березня відновлюється освітній процес. Він буде проходити дистанційно. Про це повідомляє пресцентр Київської міської державної адміністрації.

«28 березня у Києві в дистанційному форматі відновлюється освітній процес. З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн-форматі», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторювання.

Разом із тим для юних киян та вчителів у місті створено мережу онлайн-сервісів.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською.

Також рашисти зруйнували понад пів тисячі закладів освіти в Україні.

Деякі школи та садочки пошкоджені, а деякі – знищені вщент