У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською

Солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти змушують вчителів міста проводити навчальний процес у школах російською мовою.

«На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою», – сказав він.

Нагадаємо, 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати. Замість нього вони призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.