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    Події в Україні

    У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською

    У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською
    фото з відкритих джерел

    Солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес

    Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти змушують вчителів міста проводити навчальний процес у школах російською мовою.

    «На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою», – сказав він.

    Нагадаємо, 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати. Замість нього вони призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

    Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

    16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна школа Україна Запорізька область вчитель окупація #stoprussia
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    У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською