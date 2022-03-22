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    Наука та освіта

    Рашисти зруйнували понад пів тисячі закладів освіти в Україні

    Зруйнована школа в Харкові - Рашисти зруйнували понад пів тисячі закладів освіти в Україні
    Зруйнована школа в Харкові

    Деякі школи та садочки пошкоджені, а деякі – знищені вщент

    За період широкомасштабної війни Росії проти України вже зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram.

    Ворог нещадно обстрілює не лише стратегічні військові об’єкти, а й цивільні: дитячі садки, школи, профтехучилища, коледжі та університети.

    За даними ДСНС України, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частково пошкоджено близько 3780 житлових будинків, повністю знищено 651 будинок.

    Нагадаємо, з 14 березня в більшості областей України після вимушених канікул відновився освітній процес.

    Міносвіти ухвалило рішення, що зовнішнє незалежне оцінювання, державна підсумкова атестація, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2022 році скасовані.

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    Теги: росія окупанти Міністерство освіти і науки війна школа Україна дитячий садок окупація Сергій Шкарлет #stoprussia
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    Рашисти зруйнували понад пів тисячі закладів освіти в Україні