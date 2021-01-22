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    Не лише коронавірус. Українські вчені працюють над комплексними тест-системами

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    Академік зазначив, як розробка допомагає виявляти одразу декілька вірусів - Не лише коронавірус. Українські вчені працюють над комплексними тест-системами
    Академік зазначив, як розробка допомагає виявляти одразу декілька вірусів
    Фото з відкритих джерел

    Директор Інституту молекулярної біології і генетики: вже є тест-система, яка перевіряє відразу три віруси: коронавірус, віруси грипу А і В

    Директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало розповів про українську розробку – комплексну тест-систему. В інтерв’ю «Главкому» академік зазначив, як розробка допомагає виявляти одразу декілька вірусів.

    «Зараз зосередили свої зусилля на розробці так званих комплексних тест-систем. Вони дозволять своєчасно діагностувати як різні штами і види вірусів, так і порушення ланок імунного захисту в організмі людини, що дозволяє визначати протокол ефективного лікування. Вже є тест-система, за допомогою якої за один аналіз перевіряємо відразу три віруси: коронавірус, віруси грипу А і В. Зараз на підході риновірус і кір. Тобто, в одній комбінованій системі буде аналіз на цілих п'ять вірусів», – пояснив фахівець.

    Доктор біологічних наук зазначив, що в Україні нині є лише одна сучасна лабораторія для біологів.

    «Є вже бізнесмени, зацікавлені у наших розробках. Взагалі загальна проблема для України – для випуску таких тест-систем і вакцин необхідні сучасні лабораторії з рівнем біологічної безпеки BSL-2 і BSL-3. (BSL розшифровується як Biosafety level). Коштує така лабораторія близько 20 млн грн, для держави – гроші. Але в Україні зараз є тільки одна така, у Науково-дослідному протичумному інституті в Одесі. Так там і персоналу, напевно, вже не залишилось», – сказав Тукало.

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

     Читайте також:
    Теги: гроші бізнес вакцинація кір вірус коронавірус Михайло Тукало
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