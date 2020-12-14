  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стала відома подальша доля «чаклунського» капелюха з головної ялинки країни

    • Розсилка
    Капелюх зняли за допомогою крана з верхівки ялинки - Стала відома подальша доля «чаклунського» капелюха з головної ялинки країни
    Капелюх зняли за допомогою крана з верхівки ялинки
    Фото: Олександр Саган, Facebook

    Капелюх не розміщуватимуть в київському парку на період новорічних свят

    Казковий капелюх, який прикрашав верхівку головної ялинки країни на Софійській площі, зняли за допомогою крана. Традиційну зірку встановлять напередодні Дня святого Миколая.

    Деякі «експерти» повідомляли, що капелюх поламали на місці. Втім, як заявили сайту «Сьогодні» організатори новорічних свят, це не так.

    «Капелюх акуратно зняли за допомогою крана з верхівки ялинки і почали розбирати його конструкцію на місці. Це помітив чоловік, який зробив фото на Софійській площі. Але капелюх цілий, і в повному порядку», – розповіли в Folk Ukraine.

    Сайт «Сьогодні» поцікавився, яка доля у казкового капелюха, і де його зможуть побачити кияни.

    Як виявилося, після гучного скандалу капелюх не розміщуватимуть в київському парку на період новорічних свят, як частину декорації або ілюмінації.

    «Ми вирішили передати капелюх в один із приватних парків. І побачити його можна буде на цій локації, але не на цей Новий рік. Зараз він не буде експонуватися», – пояснили в Folk Ukraine.

    Як повідомлялося, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили раніше, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси

    Протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України.

    Але капелюх мав символізувати казку і був орієнтований на дітей. 

    У вихідні з ялинки зняли капелюх. 

    Дивіться також:
    Теги: Київ новорічні свята ялинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies