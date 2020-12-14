Стала відома подальша доля «чаклунського» капелюха з головної ялинки країни

Капелюх не розміщуватимуть в київському парку на період новорічних свят

Казковий капелюх, який прикрашав верхівку головної ялинки країни на Софійській площі, зняли за допомогою крана. Традиційну зірку встановлять напередодні Дня святого Миколая.

Деякі «експерти» повідомляли, що капелюх поламали на місці. Втім, як заявили сайту «Сьогодні» організатори новорічних свят, це не так.

«Капелюх акуратно зняли за допомогою крана з верхівки ялинки і почали розбирати його конструкцію на місці. Це помітив чоловік, який зробив фото на Софійській площі. Але капелюх цілий, і в повному порядку», – розповіли в Folk Ukraine.

Сайт «Сьогодні» поцікавився, яка доля у казкового капелюха, і де його зможуть побачити кияни.

Як виявилося, після гучного скандалу капелюх не розміщуватимуть в київському парку на період новорічних свят, як частину декорації або ілюмінації.

«Ми вирішили передати капелюх в один із приватних парків. І побачити його можна буде на цій локації, але не на цей Новий рік. Зараз він не буде експонуватися», – пояснили в Folk Ukraine.

Як повідомлялося, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили раніше, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси

Протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України.

Але капелюх мав символізувати казку і був орієнтований на дітей.

У вихідні з ялинки зняли капелюх.

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