Ялинка біля Арки дружби народів готова до новорічних святкувань (фото)

Офіційне засвічення ялинки відбудеться 19 грудня

На Печерську біля Арки дружби народів створюється затишне місце для проведення сімейного дозвілля.

Роботи зі встановлення та прикрашання новорічної ялинки на даній локації вже завершені. Про це повідомляє пресслужба Печерської райдержадміністрації.

Під час декорування святкової красуні використано 400 м гірлянд, 300 штук іграшок та зірка-верхівка заввишки 1,5 м.

Ялинка біля Арки дружби народів отримала вбрання. Фото: Печерська РДА

На черзі – монтаж льодового майданчика.

Ялинка біля Арки дружби народів стане частиною великого святкового новорічного маршруту, який від Арки дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. На кожній із локацій будуть передбачені зони для дитячих розваг: ковзанка, 20-метрове оглядове колесо та льодова гірка.

На новорічному шляху в Києві будуть встановлені три тематичні ялинки: «Казковий ліс», у стилі полігональної кришталевої іграшки та в петриківському розписі. Перша, що знаходитиметься на Софійській площі, заввишки понад 31 метр, під Аркою дружби народів – 20-метрова, а головна ялинка Подолу – 18 метрів.

Як повідомлялося, офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. У місті буде створено новий новорічний маршрут

Також 19 та 20 грудня біля Арки дружби народів удруге відбудуться змагання для професійних сноубордистів і лижників «Дабл Тріпл Snow Fest 2020».

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