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    Після свят у Києві відкриють 15 пунктів прийому новорічних ялинок

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    У січні 2020 року кияни здали на утилізацію понад 11 тисяч ялинок - Після свят у Києві відкриють 15 пунктів прийому новорічних ялинок
    У січні 2020 року кияни здали на утилізацію понад 11 тисяч ялинок
    Фото з відкритих джерел

    У столиці безкоштовно прийматимуть та утилізуватимуть новорічні дерева

    Після новорічних свят у Києві організують 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок. Про це у відповідь повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації на інформаційний запит УНН.

    «Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень міста Києва, підпорядкованими Управлінню екології та природних ресурсів, на початку січня буде організовано 15 пунктів зі збору й утилізації новорічних дерев, де кожен житель міста чи організація зможе здати на утилізацію використані новорічні дерева», - йдеться у відповіді.

    Повідомляється, що перелік безкоштовних пунктів прийому ялинок та графік їх роботи буде розміщено на сайті КМДА наприкінці грудня.

    «З метою забезпечення протиепідемічних заходів на пунктах прийому буде інформація про необхідність дотримання безпечної дистанції та використання захисних масок, а працівниками підприємств буде використано засоби індивідуального захисту, такі як маски та захисні рукавиці», - зазначили у КМЖА.

    Нагадаємо, із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів із продажу хвойних дерев та новорічних прикрас.

    Офіційне засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

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    Теги: Київ новорічні свята кияни ялинка
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