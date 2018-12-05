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    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)

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    Дерева у Києві прикрашають&nbsp;яскраво сяючими різнокольоровими гірляндами - Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Дерева у Києві прикрашають яскраво сяючими різнокольоровими гірляндами
    Фото: Інформатор

    Столиця готується до новорічних свят

    Цього тижня на вулицях Києва з'явилася святкова ілюмінація. Красиві гірлянди розвішані на деревах центральних вулиць міста.

    У столиці всі потихеньку починають готуватися до новорічних свят. У центральній частині Києва все частіше можна зустріти «блискучі» дерева, прикрашені яскраво сяючими різнокольоровими гірляндами.

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    Будити новорічний настрій киян в першу чергу почали на Софійській, Михайлівській і Бессарабської площі, на Володимирському проїзді, а також Хрещатику. Незважаючи на те, що оформлення ілюмінацій можна назвати стандартним, жителі Києва знову, немов діти, з радістю фотографуються біля невід'ємного святкового атрибуту. Про це пише Інформатор.

    Святкові вогники нагадують людям про те, що скоро Новий рік та Різдво.

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    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Київ засяяв новорічними вогнями (фотогалерея)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, цього року головна ялинка на Софійській площі у Києві впродовж новорічно-різдвяних свят змінюватиме свій зовнішній вигляд. 

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