На Прикарпатті «Святі Миколаї» не поділили резиденцію



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Розважальний комплекс «Маєток Святого Миколая» в Івано-Франківській області опечатала поліція Фото: Ірина Бурлаченко

На Косівщині поліція опечатала «Маєток Святого Миколая»

В Косівському районі Івано-Франківської області поліція опечатала «Маєток Святого Миколая».

Про це повідомила начальник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи у Національний природний парк «Тузлівські лимани» Ірина Бурлаченко на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

«Вночі компашка на чолі з головою Пістинської сільради захопили одне з приміщень Косівського ПОНДВ – будиночок, в якому Святий Миколай зустрічає діток. Рейдери змінили замок на дверях», – написала жінка.

Наразі працівники Парку опечатали вхідні двері та викликали поліцію, яка просто спостерігає і бере пояснення.

«Як же комусь хочеться заволодіти розкрученим брендом, який створив НПП «Гуцульщина», – додає жінка.

Раніше на території розважального комплексу «Маєток Святого Миколая» в Івано-Франківській області стався конфлікт двох «Святих Миколаїв», повідомляє видання versii.if.ua.

В. о. директора Національного природного парку «Гуцульщина« Юрій Стефурак повідомив, що на території комплексу з’явився Віталій Ходан, який до лютого 2018 зображав Святого Миколая. Тоді ж у садибі приймав гостей місцевий священик Василь Павлюк, начальник рекреаційно-виховного відділу комплексу «Маєток Святого Миколая», який протягом останнього року виконував роль Святого Миколая. Між ними стався конфлікт.

Раніше Стефурак повідомляв про спробу рейдерського захоплення будівель та землі комплексу місцевою сільрадою. Він стверджує, що сільрада хоче отримати контроль над об’єктом. Своїм рішенням сільрада заборонила господарську діяльність НПП «Гуцульщина» на землях, що перебувають у її комунальній власності, утворила в своєму лісгоспі підрозділ рекреації, призначила його керівником Івана Гродюка і доручила йому взяти під контроль «Маєток Святого Миколая».

Зазначимо, що резиденція Святого Миколая була створена в 2003 році – садиба входила в структуру парку. У 2007 році Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року, у якій було передбачено створення «Маєтку Святого Миколая»..