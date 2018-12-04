У Вінниці відкрили виставку новорічних подарунків «Душею створена краса»



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Майстри представили різноманітні вироби

E Вінниці відкрилася виставка-ярмарок «Душею створена краса». Це вже 11 виставка майстрів з інвалідністю, яка раніше проходила під назвою «Руками створена краса». Вперше у місті 10 років виставку організували з ініціативи ГО «Гармонія» і її керівника Раїси Панасюк. Вінницький міський голова Сергій Моргунов, який відвідав виставку, зазначив, що саме завдяки Раїсі Панасюк у місті було реалізовано чимало проектів у сфері доступності.Міський голова запропонував «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» назвати іменем Раїси Панасюк.

Майстри з інвалідністю на виставці представили різноманітні вироби, сувеніри хенд-мейд, аксесуари, виготовлені власноруч. Голова правління ГО «Гармонія» Людмила Нецкіна пояснила, що змінити назву виставки на «Душею створена краса» вирішили ще минулого року. Адже майстри творять вироби руками, але з душею.

Поспілкувалися із майстрами і міський голова Сергій Моргунов та голова ОДА Валерій Коровій. Також для відвідувачів відкрили фотовиставка про життя та діяльність Раїси Панасюк.

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У Вінниці нацгвардійці військової частини 3008 присягнули на вірність Україні 2 Грудня, 07:29 «У 2006 році Раєчка звернулася до тодішнього міського голови Володимира Гройсмана із пропозицією разом створити комфортне місто. На сьогоднішній день ми можемо говорити про певні результати, хоча нам ще є разом над чим працювати. Приємно, що ця виставка традиційна, продукція виготовлена з душею. Шкода, що з нами немає Раєчки, і дівчата з «Гармонії» дуже переживають з цього приводу. Завдяки тому, що була сформована сильна команда у Центрі реабілітації «Гармонії», вони сьогодні можуть з честю нести той прапор, який свій час підняла Раїса Панасюк. У мене виникла ідея, і якщо ви її підтримаєте, то ми її реалізуємо, - муніципальний центр реабілітації «Гармонія» назвати в честь Раї Панасюк. Думаю, що вона радіє за те, що її робота продовжується», - сказав міський голова Сергій Моргунов. «У 2006 році Раєчка звернулася до тодішнього міського голови Володимира Гройсмана із пропозицією разом створити комфортне місто. На сьогоднішній день ми можемо говорити про певні результати, хоча нам ще є разом над чим працювати. Приємно, що ця виставка традиційна, продукція виготовлена з душею. Шкода, що з нами немає Раєчки, і дівчата з «Гармонії» дуже переживають з цього приводу. Завдяки тому, що була сформована сильна команда у Центрі реабілітації «Гармонії», вони сьогодні можуть з честю нести той прапор, який свій час підняла Раїса Панасюк. У мене виникла ідея, і якщо ви її підтримаєте, то ми її реалізуємо, - муніципальний центр реабілітації «Гармонія» назвати в честь Раї Панасюк. Думаю, що вона радіє за те, що її робота продовжується», - сказав міський голова Сергій Моргунов.

«Зміна назви виставки «Душею створена краса» мені здається приживеться. Це перший рік коли з нами немає Раї Панасюк, але в цій залі її душа з нами присутня. У нас непростий час, але є багато того, що спонукає нас говорити про добро і про щирість. Є запит на добро, любов та повагу. Сьогоднішня подія нас наближує до цього. Усім учасникам виставки - віри та натхнення», - звернувся до присутніх голова облдержадміністрації Валерій Коровій.

Також 4 грудня з 10:30 до 16:30 у рамках цього проекту відбуватиметься Форум «Соціальне підприємництво як можливість залучення до підприємницької діяльності».

5 грудня відбуватиметься депутатська кухня, де депутати області та міста готуватимуть свої улюблені страви. Виставка триватиме з 3 по 5 грудня з 10 до 18 години.