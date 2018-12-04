У Вінниці діятиме декілька ялинкових базарів (список)



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Почнуть працювати вже через пару днів

У Вінниці жителі на гості міста зможуть придбати живі ялинки на спеціальних ялинкових базарах.

Як повідомили на сайті міської ради, усі чотири базари почнуть працювати в один день, а саме – 15 грудня.

«Чотири основні точки торгівлі розташовані за такими адресами: вулиця Пирогова, площа перед ринком «Урожай»; проспект Коцюбинського, площа перед ринком «Центральний»; вулиця Келецька, біля ТЦ «Вишенька»; площа Привокзальна, 1 територія перед ринком «Привокзальний-2», – йдеться у повідомленні. – Тут можна купити сертифіковані живі ялинки».

Однак варто зауважити, що окрім вище зазначених базарів, в обласному центрі діятиме кілька пунктів продажу штучних ялинок.

У скільки вінничанам обійдеться маленька зелена красуня наразі не відомо.

Нагадаємо, минулого року у Вінниці працювало одразу вісім ялинкових базарів.