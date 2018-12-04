  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці діятиме декілька ялинкових базарів (список)

    • Розсилка
    У Вінниці діятиме декілька ялинкових базарів (список)

    Почнуть працювати вже через пару днів

    У Вінниці жителі на гості міста зможуть придбати живі ялинки на спеціальних ялинкових базарах.

    Як повідомили на сайті міської ради, усі чотири базари почнуть працювати в один день, а саме – 15 грудня.

    «Чотири основні точки торгівлі розташовані за такими адресами: вулиця Пирогова, площа перед ринком «Урожай»; проспект Коцюбинського, площа перед ринком «Центральний»; вулиця Келецька, біля ТЦ «Вишенька»; площа Привокзальна, 1 територія перед ринком «Привокзальний-2», – йдеться у повідомленні. – Тут можна купити сертифіковані живі ялинки».

    Читайте також

    Однак варто зауважити, що окрім вище зазначених базарів, в обласному центрі діятиме кілька пунктів продажу штучних ялинок.

    У скільки вінничанам обійдеться маленька зелена красуня наразі не відомо.

    Нагадаємо, минулого року у Вінниці працювало одразу вісім ялинкових базарів.

    Читайте також
    Вінниця новорічні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ