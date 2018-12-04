Перевірити легальність новорічної ялинки можна на мобільному додатку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також легальність ялинки можна перевірити на сайті yalynka.info

ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» розробив для перевірки законності походження новорічної ялинки програмне забезпечення для Android - yalynka.info.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, відповідну програму можна безкоштовно встановити з Google Play Market.

«Перевірка ялинки відбувається шляхом введення номера з бірки або клейкої етикетки, яка прикріплена до ялинки, до мобільного додатку. Бірки та клейкі етикетки містять індивідуальний номер і відповідний йому штрих код, що заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. У разі, якщо бірка/етикетка або інформація за телефоном у системі відсутні - це може свідчити про нелегальне походження ялинки», - наголошується в повідомленні міністерства.

Також легальність ялинки можна перевірити на сайті yalynka.info.

«При придбанні ялинок просимо громадян звертати увагу на наявність маркування уніфікованими засобами, а про факти зловживання або виявленні порушення повідомляти до територіальних органів Національної поліції і Держлісагентства», - зазначили в Мінагропроді.

Як повідомлялося, Державні лісогосподарські підприємства планують у поточному році реалізувати близько 500 тис. шт. новорічних ялинок.