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    Київська ялинка впродовж свят буде змінюватись - мерія

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    Київська ялинка впродовж свят буде змінюватись - мерія

    У столичній адміністрації розповіли, якою цьогоріч буде ялинка на Софійській площі

    Цього року головна ялинка на Софійській площі у Києві впродовж новорічно-різдвяних свят змінюватиме свій зовнішній вигляд.

    Про це під час прес-конференції повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

    «Ялинка цього року буде змінюватись, вона не весь час буде однаковою. Перед самим Новим роком вона змінить свій зовнішній вигляд - і для цього потрібно надати їй таку можливість, тож цього року ялинка буде абсолютно в інший спосіб зроблена», - зазначила вона.

    Чиновник також зазначила, що цьогоріч конструкція ялинки передбачає зміксовану форму з живої ялинки та штучних гілок.

    Натомість засновник проекту Folk Ukrainе Ігор Добруцький повідомив, що цьогоріч ялинка на Софійській площі матиме онлайн-інсталяцію та витримана в холодних відтінках.

    «Ялинка ще буде ... оформлена екраном – понад 50 м по довжині, який випромінюватиме північне сяйво 24 години на добу», - додав Добруцький.

    Наразі у Києві триває підготовка до масштабного культурно-мистецького проекту «Країна Північного сяйва».

    Згідно із розпорядженням КМДА із 15 грудня святкування триватиме на Софійській площі і у Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською), а також на територіях, прилеглих до входів до верхньої та нижньої станцій фунікулера.

    На Софійський площі традиційно буде встановлена головна ялинка столиці, яку урочисто засвітять 19 грудня о 19:00. Контрактову площу оформлять у стилі робіт Марії Приймаченко.

     

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