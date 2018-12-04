Київська ялинка впродовж свят буде змінюватись - мерія



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У столичній адміністрації розповіли, якою цьогоріч буде ялинка на Софійській площі

Цього року головна ялинка на Софійській площі у Києві впродовж новорічно-різдвяних свят змінюватиме свій зовнішній вигляд.

Про це під час прес-конференції повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

«Ялинка цього року буде змінюватись, вона не весь час буде однаковою. Перед самим Новим роком вона змінить свій зовнішній вигляд - і для цього потрібно надати їй таку можливість, тож цього року ялинка буде абсолютно в інший спосіб зроблена», - зазначила вона.

Чиновник також зазначила, що цьогоріч конструкція ялинки передбачає зміксовану форму з живої ялинки та штучних гілок.