Київ зранку став у заторах (карта)
Ускладнений рух як на правому березі, так і на лівому
У четвер, 17 лютого, столиця України традиційно зупинилася в серйозних заторах. Найскладніше проїхати по центру міста. Про це пише Типовий Київ.
Правий берег
На Правому березі складно проїхати по проспектах:
- Перемоги,
- Валерія Лобановського.
Окрім цього рух ускладнено по:
- бульвару Тараса Шевченка,
- вулиці Павлівській,
- вулиці В’ячеслава Чорновола,
- вулиці Жилянській,
- вулиці Саксаганського,
- вулиці Федорова,
- Набережно-Хрещатицькій,
- вулиці Кирилівській,
- вулиці Олени Теліги,
- вулиці Антоновича,
- вулиці Шовковичній.
Лівий берег
На Лівому березі найскладніше проїхати по:
- вулиці Григорія Ващенка,
- вулиці Ревуцького,
- вулиці Тепловозній,
- Харківському шосе,
- проспекту Миру,
- вулиці Гната Хоткевича,
- вулиці Шолом-Алейхема,
- вулиці Мілютенка.
Мости
На момент 08:00 мости вільні, окрім мосту Патона та мосту метро. Поки що можна без проблем перебратися з лівого берега на правий. Так що, якщо автомобілісти не хочуть стояти в заторах, варто поспішити, щоб вчасно дістатися до пункту призначення.
Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.
Також, максимальна добова кількість активних автомобілів у Києві на січень 2022 року становить 1,13 млн одиниць. Але дороги столиці розраховані на вдвічі меншу кількість автомобільного транспорту.