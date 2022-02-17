Київ зранку став у заторах (карта)

Ускладнений рух як на правому березі, так і на лівому

У четвер, 17 лютого, столиця України традиційно зупинилася в серйозних заторах. Найскладніше проїхати по центру міста. Про це пише Типовий Київ.

Правий берег

На Правому березі складно проїхати по проспектах:

Перемоги,

Валерія Лобановського.

Окрім цього рух ускладнено по:

бульвару Тараса Шевченка,

вулиці Павлівській,

вулиці В’ячеслава Чорновола,

вулиці Жилянській,

вулиці Саксаганського,

вулиці Федорова,

Набережно-Хрещатицькій,

вулиці Кирилівській,

вулиці Олени Теліги,

вулиці Антоновича,

вулиці Шовковичній.

Лівий берег

На Лівому березі найскладніше проїхати по:

вулиці Григорія Ващенка,

вулиці Ревуцького,

вулиці Тепловозній,

Харківському шосе,

проспекту Миру,

вулиці Гната Хоткевича,

вулиці Шолом-Алейхема,

вулиці Мілютенка.

Мости

На момент 08:00 мости вільні, окрім мосту Патона та мосту метро. Поки що можна без проблем перебратися з лівого берега на правий. Так що, якщо автомобілісти не хочуть стояти в заторах, варто поспішити, щоб вчасно дістатися до пункту призначення.

Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.

Також, максимальна добова кількість активних автомобілів у Києві на січень 2022 року становить 1,13 млн одиниць. Але дороги столиці розраховані на вдвічі меншу кількість автомобільного транспорту.