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    Київ зранку став у заторах (карта)

    Мости вільні, окрім мосту Патона та мосту метро - Київ зранку став у заторах (карта)
    Мости вільні, окрім мосту Патона та мосту метро
    фото: з відкритих джерел

    Ускладнений рух як на правому березі, так і на лівому

    У четвер, 17 лютого, столиця України традиційно зупинилася в серйозних заторах. Найскладніше проїхати по центру міста. Про це пише Типовий Київ.

    Правий берег

    На Правому березі складно проїхати по проспектах:

    • Перемоги,
    • Валерія Лобановського.

    Окрім цього рух ускладнено по:

    • бульвару Тараса Шевченка,
    • вулиці Павлівській,
    • вулиці В’ячеслава Чорновола,
    • вулиці Жилянській,
    • вулиці Саксаганського,
    • вулиці Федорова,
    • Набережно-Хрещатицькій,
    • вулиці Кирилівській,
    • вулиці Олени Теліги,
    • вулиці Антоновича,
    • вулиці Шовковичній.
    Карта

    Лівий берег

    На Лівому березі найскладніше проїхати по:

    • вулиці Григорія Ващенка,
    • вулиці Ревуцького,
    • вулиці Тепловозній,
    • Харківському шосе,
    • проспекту Миру,
    • вулиці Гната Хоткевича,
    • вулиці Шолом-Алейхема,
    • вулиці Мілютенка.
    Карта

    Мости

    На момент 08:00 мости вільні, окрім мосту Патона та мосту метро. Поки що можна без проблем перебратися з лівого берега на правий. Так що, якщо автомобілісти не хочуть стояти в заторах, варто поспішити, щоб вчасно дістатися до пункту призначення.

    Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.

    Також, максимальна добова кількість активних автомобілів у Києві на січень 2022 року становить 1,13 млн одиниць. Але дороги столиці розраховані на вдвічі меншу кількість автомобільного транспорту.

    Теги: Київ дороги автомобіль столиця
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    Київ зранку став у заторах (карта)