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    Події в Україні

    Рятувальники попереджають про небезпеку: вночі Україну вкриє туман

    Видимість буде становити до 500 м - Рятувальники попереджають про небезпеку: вночі Україну вкриє туман
    Видимість буде становити до 500 м
    фото: glavcom.ua

    Водіям та пішоходам слід бути уважними на дорогах

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зробили попередження про погіршення погоди в Україні. У ніч на 17 лютого і вранці очікується туман. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    У найближчі години Україну накриє туман, який протримається до ранку 17 лютого.

    У ДСНС зазначили, що видимість становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпеки, жовтий).

    «Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць», – уточнили рятувальники.

    Раніше рятувальники попередили про небезпеку: річки почали виходити з берегів.

    Нагадаємо, Держслужбу з надзвичайних ситуацій очолив Сергій Крук: що про нього відомо.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС дороги рятувальники
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    Рятувальники попереджають про небезпеку: вночі Україну вкриє туман