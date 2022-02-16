Рятувальники попереджають про небезпеку: вночі Україну вкриє туман

Видимість буде становити до 500 м

Водіям та пішоходам слід бути уважними на дорогах

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зробили попередження про погіршення погоди в Україні. У ніч на 17 лютого і вранці очікується туман. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У найближчі години Україну накриє туман, який протримається до ранку 17 лютого.

У ДСНС зазначили, що видимість становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпеки, жовтий).

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць», – уточнили рятувальники.

Раніше рятувальники попередили про небезпеку: річки почали виходити з берегів.

Нагадаємо, Держслужбу з надзвичайних ситуацій очолив Сергій Крук: що про нього відомо.

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