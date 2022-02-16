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    В Одесі сталася масштабна ДТП: постраждала дитина (фото)

    Причини аварії встановлюють слідчі - В Одесі сталася масштабна ДТП: постраждала дитина (фото)
    Причини аварії встановлюють слідчі
    фото: Патрульна поліція Одеської області

    Chevrolet на переході збив дівчинку дитину та протаранив три авто

    В Одесі автомобіль на проспекті Небесної сотні в середу, 16 лютого, на пішохідному переході збив 14-річну дівчинку та врізався у три транспортних засоби. Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.

    Водій автомобіля Chevrolet Aveo виїхав на «червоний» сигнал світлофора та збив дівчинку. Після цього він ще врізався в припарковані автомобілі.

    Потерпілу госпіталізували. Її стан уточнюється.

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    На місці ДТП працювали слідчі.

    Причини аварії встановлюються.

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    Теги: ДТП Одеса водій автомобіль поліція
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    В Одесі сталася масштабна ДТП: постраждала дитина (фото)