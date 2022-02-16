В Одесі сталася масштабна ДТП: постраждала дитина (фото)

Chevrolet на переході збив дівчинку дитину та протаранив три авто

В Одесі автомобіль на проспекті Небесної сотні в середу, 16 лютого, на пішохідному переході збив 14-річну дівчинку та врізався у три транспортних засоби. Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.

Водій автомобіля Chevrolet Aveo виїхав на «червоний» сигнал світлофора та збив дівчинку. Після цього він ще врізався в припарковані автомобілі.

Потерпілу госпіталізували. Її стан уточнюється.

На місці ДТП працювали слідчі.

Причини аварії встановлюються.

Читайте також: