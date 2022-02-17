Сталося ДТП на виїзді із Києва, є постраждалі (відео)
Через аварію утворився великий затор
Є постраждалі, але їхня кількість не уточнюється
У середу, 16 лютого, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими. Через аварію утворився великий затор, передає Telegram-канал dtp.kiev.ua.
«На місці поліція та медики. Друзі, будьте відповідальними учасниками дорожнього руху, дотримуйтесь правил дорожнього руху», – зазначив автор повідомлення.
Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.
Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.