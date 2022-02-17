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    Сталося ДТП на виїзді із Києва, є постраждалі (відео)

    Через аварію утворився великий затор&nbsp; - Сталося ДТП на виїзді із Києва, є постраждалі (відео)

    Через аварію утворився великий затор 

    фото: скріншот із відео

    Є постраждалі, але їхня кількість не уточнюється

    У середу, 16 лютого, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими. Через аварію утворився великий затор, передає Telegram-канал dtp.kiev.ua.

    «На місці поліція та медики. Друзі, будьте відповідальними учасниками дорожнього руху, дотримуйтесь правил дорожнього руху», – зазначив автор повідомлення.

    Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

    Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.

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    Теги: ДТП Київ водій автомобіль поліція
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    Сталося ДТП на виїзді із Києва, є постраждалі (відео)