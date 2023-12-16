Київ звільнено від бронепоїзда: комунальники демонтували пам’ятник «Таращанець»

Монумент вивезли на зберігання

У Дарницькому районі Києва демонтували ще один радянський пам’ятник – екіпажу бронепоїзда «Таращанець». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Екіпаж радянського бронепоїзда «Таращанець» у серпні 1919 року начебто майже шість діб захищав від денікінців Донецький залізничний вузол, бійці не стали здаватись у полон, підірвали бронепоїзд та загинули.

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«Немає ніяких історичних доказів, що вони «обороняли від денікінців». Красивий совковий фейк про «героїв». Фактично вони брали безпосередню участь у більшовицькій окупації Києва у 1919 році», – пояснив журналіст Олександр Рудоманов.

На відео, що з’явилося у мережі, можна побачити процес демонтажу монумента, а також його транспортування до місця зберігання.

Нагадаємо, 15 листопада у Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Раніше, 10 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.