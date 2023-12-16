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Київ звільнено від бронепоїзда: комунальники демонтували пам’ятник «Таращанець»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Київ звільнено від бронепоїзда: комунальники демонтували пам’ятник «Таращанець»
Пам'ятник демонтували уранці 16 грудня
фото з відкритих джерел

Монумент вивезли на зберігання

У Дарницькому районі Києва демонтували ще один радянський пам’ятник – екіпажу бронепоїзда «Таращанець». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Екіпаж радянського бронепоїзда «Таращанець» у серпні 1919 року начебто майже шість діб захищав від денікінців Донецький залізничний вузол, бійці не стали здаватись у полон, підірвали бронепоїзд та загинули.

«Немає ніяких історичних доказів, що вони «обороняли від денікінців». Красивий совковий фейк про «героїв». Фактично вони брали безпосередню участь у більшовицькій окупації Києва у 1919 році», – пояснив журналіст Олександр Рудоманов.

Київ звільнено від бронепоїзда: комунальники демонтували пам’ятник «Таращанець» фото 1

На відео, що з’явилося у мережі, можна побачити процес демонтажу монумента, а також його транспортування до місця зберігання.

Київ звільнено від бронепоїзда: комунальники демонтували пам’ятник «Таращанець» фото 2

Нагадаємо, 15 листопада у Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Раніше, 10 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.

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Теги: демонтували відео журналіст монумент полон

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