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Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Під час повітряної тривоги в Києві лунали вибухи
фото ілюстративне

Сили ППО знищили усі повітряні цілі, які атакували столицю

У ніч на 16 грудня відбулася шоста повітряна атака на Київ з початку грудня, під час якої в столиці працювала ППО. Суд дозволив польським перевізникам блокувати кордон. Міноборони РФ повідомило про начебто збиття над Кримом 26 безпілотників. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Нічна атака на Київ

Увечері 15 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.

Під час повітряної тривоги працювала ППО. Роботу українських сили протиповітряної оборони було чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Вибухи лунали і в Подільському районі Києва.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що це була шоста повітряна атака на Київ з початку грудня.

За його словами, судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня.

Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог кинув на столицю боєприпаси «Shahed». БпЛА атакували групами й хвилями з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.  Унаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав.

Масована атака безпілотників у Криму

Увечері 15 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ повідомили про роботу ППО по безпілотниках.

Кореспондент «Крим.Реалії» повідомив, що у центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя. Крім того, місцеві пабліки писали про два вибухи в Джанкої.

Розважаєв написав, що російська ППО в Севастополі начебто збила один безпілотник. За його словами, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Міноборони РФ повідомило, що російська ППО за 2 години начебто збила над Кримським півостровом 26 українських літальних апаратів.

Суд дозволив польським перевізникам блокувати кордон

З понеділка, 18 грудня, польські перевізники можуть знову почати протести на польсько-українському прикордонному пункті в Дорогуську. Таке рішення ухвалив Крайовий суд у Любліні. 

Суд розглянув апеляцію польських перевізників на рішення мера Дорогуської громади Войцеха Сави, який не погодився на протест. На думку суду, рішення не узгоджується із законом про збори. Рішення підлягає негайному виконанню, але війт може його оскаржити. Мер Дорогуська поки не знає, чи подаватиме апеляцію.

Про намір повернутися на кордон вже заявив лідер польських протестувальників Рафал Меклер. «Суд відхилив рішення війта гміни Дорогуська. Ми повертаємося на кордон!» – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Курську область атакували безпілотники

Курську область Росії нібито атакували безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено декілька об'єктів. Обійшлося без постраждалих.

У селі Крупець Дмитрівського району було три прильоти. За попередньою інформацією, у восьми будинках пошкоджено паркани, вікна, дахи. 

Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва. Там пошкоджено компресорну станцію. 

У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один із об'єктів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату. Аварійні бригади виїхали на місце для усунення наслідків.

Ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників

Ізраїльське командування заявило, що військовослужбовці, які ведуть боротьбу з загонами бойовиків ХАМАСу, 15 грудня помилково застрелили трьох заручників, яких «сприйняли як загрозу». 

«Це трагічний інцидент, ЦАХАЛ бере на себе відповідальність. Це район, де солдати зіткнулися з багатьма терористами, включно з камікадзе, які мали на собі бомби», – заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Відповідаючи на запитання про те, як заручникам вдалося втекти з полону ХАМАСу, Хагарі заявив, що, на думку військових, вони втекли або були кинуті терористами, які тримали їх у полоні.

Теги: вибух протест військові боєприпаси кордон безпілотник озброєння рашисти ворог

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