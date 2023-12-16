Атака на Київ: ворожі цілі рухаються в бік центру столиці, працює ППО

До відбою варто перебувати в укритті

У Києві триває повітряна тривога. Ворожі цілі рухаються в бік центру столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Раніше Кличко повідомив про вибухи в Подільському районі столиці. Під час повітряної тривоги в місті працюють українські сили протиповітряної оборони.

У Києві зберігається загроза удару дронів. О 0:04 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Київської області.

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«Загроза не минула. З Чернігівщини в бік столиці рухаються ще дві групи БПЛА», – повідомляє мер Києва.

Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де триває повітряна тривога, варто пройти в укриття.

Нагадаємо, увечері 15 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.