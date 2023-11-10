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Кабмін дозволив демонтувати пам'ятники Пушкіну і Щорсу в Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін дозволив демонтувати пам'ятники Пушкіну і Щорсу в Києві
Пам'ятник більшовицькому ватажку Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка
фото з відкритих джерел

Уряд ухвалив рішення про вилучення низки пам'ятників з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення

Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам», – йдеться у повідомленні.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сказав, що наразі триває «визволення українських міст і української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті».

«Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам'ятники», – сказав чиновник.

Які пам'ятники в Києві виключили з Державного реєстру

  • пам'ятник Пушкіну на проспекті Берестейському;
  • пам'ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка;
  • могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;
  • монітор «Залізняків» на вул. Електриків;
  • пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

У Мінкульті уточнили, що це також торкнулося пам'ятників Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді та меморіального комплексу «Борцям революції» в Луганську.

Нагадаємо, в Києві нещодавно знову обмалювали пам’ятники Пушкіну та Щорсу.

Як ми повідомляли раніше у суботу, 4 листопада, з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги) почався демонтаж зірки на монументі.

До слова, голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що в Україні можна не зносити пам’ятники російським і радянським полководцям, однак це стосується лише певної категорії монументів. Зокрема, це стосується тих з них, хто не брав участі в злочинах проти українців.

Теги: пам'ятник Київ уряд Мінкульт декомунізація

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