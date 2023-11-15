У Києві комунальники демонтували пам'ятник Пушкіну (фото, відео)

Пам'ятник був розташований у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту

Після дозволу від Кабінету міністрів міські чиновники схвалили рішення про демонтаж пам'ятника Пушкіну

Сьогодні, 15 листопада, у Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець.

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За його словами, після дозволу від Кабінету міністрів міські чиновники схвалили рішення про демонтаж пам'ятника Пушкіну.

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Він був розташований у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту.

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«Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо!», – написав Білоцерковець.

Після початку великої війни пам'ятник Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.

Нагадаємо, 10 листопада Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.