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У Києві комунальники демонтували пам'ятник Пушкіну (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві комунальники демонтували пам'ятник Пушкіну (фото, відео)
Пам'ятник був розташований у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту
фото: Катерина Пієшко/ facebook

Після дозволу від Кабінету міністрів міські чиновники схвалили рішення про демонтаж пам'ятника Пушкіну

Сьогодні, 15 листопада, у Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець.

За його словами, після дозволу від Кабінету міністрів міські чиновники схвалили рішення про демонтаж пам'ятника Пушкіну.

Він був розташований у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту. 

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«Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури  і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо!», – написав Білоцерковець.

Після початку великої війни пам'ятник Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.

Нагадаємо, 10 листопада Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.

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Теги: декомунізація демонтували радник Дмитро Білоцерковець

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