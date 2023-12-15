Компанія обіцяє, що якість зв'язку з часом буде покращуватись

Після масштабного збою «Київстар» відновив доступ до мобільного інтернету у всій країні. Про це компанія повідомила у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на зараз оператор:

відновив доступ до мобільного інтернету у всій країні;

активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до «Мій Київстар»;

поновив роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

Компанія поінформувала, що мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, зокрема 4G.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте наші спеціалісти оперативно їх усувають», – запевнив «Київстар».

Компанія пообіцяла додатково повідомити, коли успішно пройдуть стабілізаційні заходи і сервіси запрацюють на повну потужність.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.