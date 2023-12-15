Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Київстар» відновив доступ до мобільного інтернету

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Київстар» відновив доступ до мобільного інтернету
«Київстар» оговтується після потужної кібератаки
фото: «Київстар»

Компанія обіцяє, що якість зв'язку з часом буде покращуватись

Після масштабного збою «Київстар» відновив доступ до мобільного інтернету у всій країні. Про це компанія повідомила у Facebook.

Станом на зараз оператор:

  • відновив доступ до мобільного інтернету у всій країні;
  • активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до «Мій Київстар»;
  • поновив роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

Компанія поінформувала, що мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, зокрема 4G.

«Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте наші спеціалісти оперативно їх усувають», – запевнив «Київстар».

Компанія пообіцяла додатково повідомити, коли успішно пройдуть стабілізаційні заходи і сервіси запрацюють на повну потужність.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. 

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників. 

Читайте також: Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра
Теги: кібератака мобільні оператори інтернет мобільний зв’язок Київстар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Lifecell повідомляв про підвищення цін на стартові пакети на дошках оголошень та «з рук»
Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра
Сьогодні, 14:19
Наразі банки переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi
Чи вплинув збій у «Київстарі» на роботу банкоматів та терміналів: відповідь Нацбанку
Вчора, 11:01
Абонентам по всій Україні доступний голосовий зв`язок, також працює послуга «Домашній Інтернет»
Збій у «Київстарі»: компанія повідомила, скільки станцій мобільного оператора вже працює
Вчора, 16:39

Телеком

«Київстар» відновив доступ до мобільного інтернету
«Київстар» відновив доступ до мобільного інтернету
Чим Росія «годує» європейців у TikTok: дослідження
Чим Росія «годує» європейців у TikTok: дослідження
Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра
Як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі»: неочікувана цифра
Експерт з кібербезпеки попередив про можливі перебої у роботі Vodafone та lifecell
Експерт з кібербезпеки попередив про можливі перебої у роботі Vodafone та lifecell
Атака на «Київстар». Експерт з кібербезпеки розповів про рекорд, який встановили українці
Атака на «Київстар». Експерт з кібербезпеки розповів про рекорд, який встановили українці
«Київстар» дізнався, як хакери провернули кібератаку на компанію
«Київстар» дізнався, як хакери провернули кібератаку на компанію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
86K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
47K
Депутат, що взірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
28K
Місце, в яке треба бити Орбана
16K
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
11K
Новорічні прикраси у Німеччині: чому українцям може «світити» штраф

Новини

«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
Сьогодні, 19:00
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua