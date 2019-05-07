«Київпастранс» заплатить 10 млн грн за прибирання своїх приміщень і трамвайних станцій



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У прибиранні приміщень до кінця року буде задіяно 116 осіб

Комунальне підприємство «Київпастранс» заплатить понад 10,4 млн гривень ТОВ «Експлуатаційна компанія №1» за прибирання своїх адміністративних і виробничих приміщень. Також за ці гроші підрядник повинен буде прибирати станції Троєщинської і Борщагівської ліній швидкісного трамвая, фунікулер, а також посадковий майданчик і розворотне кільце кінцевої зупинки автобуса № 59, 61.

Надавати свої послуги компанія буде протягом дев'яти місяців.

Як повідомляється на ProZorro, «Київпастранс» уклав договір з ТОВ «Експлуатаційна компанія №1» 22 квітня 2019 року.

Договір передбачає, що в прибиранні буде задіяно 116 осіб (108 прибиральників і 8 висотників).

Конкуренцію ТОВ «Експлуатаційна компанія №1» в тендері склало ТОВ «СК «Яскраво», пропозиція якого виявилася дорожчою.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, компанія ТОВ «Експлуатаційна компанія №1» була створена в 2005 році. Засновник і бенефіціар - Юрій Малиновський, керівник - Юрій Шевчук. Статутний фонд компанії - 300 тис. гривень. Основний вид діяльності - загальне прибирання будинків.

До слова, нещодавно було підписано Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро. А також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа», капітальний ремонт мосту Метро.

Джерело: КиевVласть