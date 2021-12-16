Київрада дала «зелене світло» створенню реєстру водних об’єктів столиці

У Києві майже 430 водних об'єктів

Створення Реєстру внутрішніх водних об’єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку Києва ініціювала Юлія Лимар

У Києві буде створено відкритий Реєстр внутрішніх водних об’єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів та зон відпочинку. Таке рішення ухвалила Київська міська рада на засіданні 16 грудня. Рішення підтримали 86 депутатів.

За словами депутатки Київської міської ради, членкині постійної комісії з питань екологічної політики Юлії Лимар, потрібно створити інформаційну геопросторову базу з метою забезпечення ведення реєстру внутрішніх водних об'єктів в інформаційно-аналітичній системі «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва».

«Необхідно наповнювати та вести Реєстр внутрішніх водних об’єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку міста Києва. Паралельно потрібно створити відкритий системний модуль, де кожен охочий зможе переглянути інформацію з картографічним відображенням об’єктів, їх характеристику, перелік проведених або запланованих робіт, паспортів, водоохоронних зон, розміщених об’єктів нерухомості, тимчасових споруд. Створення такого реєстру надасть змогу впорядкувати всі водойми, водночас кияни отримають відкритий доступ до переліку об’єктів водного господарства та інформації щодо балансоутримувачів або орендарів», – зазначила Лимар.

Депутатка додала, що надалі Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації на постійній основі буде здійснювати перевірку інформації, викладеної в Реєстрі внутрішніх водних об’єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку міста Києва.

У Києві майже 430 водних об'єктів: 129 озер, 102 ставки, 43 штучні водойми, 9 річок, 28 струмків, з них на балансі КП «Плесо» понад 110 об'єктів, розроблених проєктів землеустрою – менш, ніж 50.

Нагадаємо, Юлія Лимар ініціювала створення реєстру внутрішніх водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку.

Також за ініціативи Юлії Лимар у столиці будуть фінансуватися обстеження і лікування усіх понад 100 ботанічних пам‘яток природи, які знаходяться на балансі «Київзеленбуду». Йдеться про рослини, чий вік понад сто, а часом і понад 400 років.

У столиці вже розпочалося обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи.