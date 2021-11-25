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    Екологічне лихо в Києві: невідомі зливають в озеро нафтопродукти (відео)

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    На озері Кирилівському велика масна плівка - Екологічне лихо в Києві: невідомі зливають в озеро нафтопродукти (відео)
    На озері Кирилівському велика масна плівка
    фото: Юлія Скрипник/Facebook

    Лабораторія відібрала з озера воду на аналізи

    24 листопада відбувся великий скид нафтопродуктів в озеро Кирилівське в Оболонському районі Києва (озеро входить до системи Почайна). Про це повідомляється на сторінці «Почайна» у Facebook.

    Лабораторія відібрала воду на аналізи, результати будуть за кілька днів. Проте, за запахом, кольором зрозуміло, що це нафтопродукти та скидання у промислових масштабах, зазначила на своїй сторінці у Facebook активіста Аннабелла Моріна.

    На місце також було викликано слідчо-оперативну групу.

    Даний факт передано для розслідування в рамках кримінального провадження 4202110205000092 за ст. 242 Кримінального Кодексу України (Порушення правил охорони вод) до Оболонської окружної прокуратури Києва.

    Як повідомлялося, раніше депутатка Київради Юлія Лимар назвала найбільші екологічні виклики для столиці.

    У жовтні Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

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    Теги: нафтопродукти екологія Київ водойма розслідування
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    Екологічне лихо в Києві: невідомі зливають в озеро нафтопродукти (відео)