У Києві заплановані додаткові екологічні заходи (перелік)

Депутати Київради працюють над поліпшенням екологічного та санітарного стану столиці

У Києві планується проведення додаткових природоохоронних заходів для поліпшення екологічного стану міста, фінансування яких буде передбачено з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

Такий проєкт рішення підтримали депутати Київської міської ради під час засідання Постійної комісії з питань екологічної політики 20 квітня.

Проєкт рішення передбачає:

обстеження та розчищення русла річки Либідь,

благоустрій озера Синє у Подільському районі,

будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі,

створення водоохоронних зон,

паспортизацію малих річок й водойм,

будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів,

проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища та інше.

Як зазначили у Постійній комісії з питань екологічної політики, проєкт рішення підтримано з метою виконання Стратегії розвитку Києва до 2025 року та поліпшенню екологічного та санітарного стану столиці.

За ініціативи депутатки Київської міської ради, членкині Постійної комісії з питань екологічної політики Євгенії Кулеби до проєкту рішення було додано заходи з метою встановлення на облік усіх пам'яток природньо-місцевого значення, які було прийнято Управлінням екології та природних ресурсів КМДА на облік раніше.

Також до проєкту рішення додано необхідні заходи задля подальшого утримання та встановлення інформаційних табличок, а також внесення пам'яток до єдиної електронної бази.

За ініціативи членкині комісії Юлії Лимар, відтепер в столиці будуть фінансуватися обстеження і лікування усіх понад 100 ботанічних пам‘яток природи, які знаходяться на балансі «Київзеленбуду». Йдеться про рослини, чий вік понад сто, а часом і понад 400 років.

Як повідомлялося, також 20 квітня Комісія з питань екологічної політики підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Крім того, члени комісії підтримали недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки».

Нещодавно активісти презентували візуалізацію майбутнього екопарку «Осокорки».

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