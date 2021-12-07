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    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)

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    Дерева обстежують за допомогою імпульсного томографа&nbsp; - У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    Дерева обстежують за допомогою імпульсного томографа 
    фото: Юлія Лимар/Facebook

    Цього року проводиться лікування 14 вікових дерев, які є ботанічними пам’ятками природи місцевого значення

    За ініціативи депутатки Київської міської ради, членкині постійної комісії з питань екологічної політики Юлії Лимар у столиці проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи.

    6 грудня у парку «Кинь-Грусть» у Подільському районі почали цю роботу, повідомила Лимар на своїй сторінці у Facebook.

    За допомогою імпульсного томографа Арботом дерева досліджують зсередини. «Є такі, що в дуже гарному стані, а є й такі, в кого вік бере своє. Фахівці визначалися з протоколом лікування та обрізки (там, де вона потрібна)», – розповіла депутатка.

    Також було виявлено ще кілька дерев, чий вік понад сотню років, і які у чудовому стані.

    «До речі, якщо вікове дерево росте десь поруч з вашим домом чи у сусідньому лісі - кидайте фото з геолокацією. «Київзеленбуд» обстежить дерево, а я готова працювати над його природоохоронним статусом. Це справді рятує дерева від людей», – додала Лимар.

    Як повідомив «Київзеленбуд», цього року проводиться лікування 14 вікових дерев, які є ботанічними пам’ятками природи місцевого значення («Дуби 6 листопада» на вул. Кобзарській, 25 – 6 дерев, «Вікові дуби» на вул. Вишгородській, 49-51 – 5 дерев, «Три дуби» на перехресті вул. Осиповського та вул. Вітряні гори – 3 дерева).

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    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)
    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)

    Нагадаємо, за ініціативи Юлії Лимар у столиці будуть фінансуватися обстеження і лікування усіх понад 100 ботанічних пам‘яток природи, які знаходяться на балансі «Київзеленбуду». Йдеться про рослини, чий вік понад сто, а часом і понад 400 років.

    Також Юлія Лимар ініціювала створення реєстру внутрішніх водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку.

    Теги: екологія Київ Київзеленбуд рослини Юлія Лимар
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    У Києві рятують вікові дерева: як обстежують і лікують ботанічні пам’ятки (фото)