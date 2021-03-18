Київрада може заборонити участь російських інвесторів в проєктах столиці

Бюджетна комісія Київської міськради створила робочу групу, яка має напрацювати чіткий механізм заборони участі російських бізнесів у розробці та реалізації міських проектів

Робоча група міськради має детально все проаналізувати і включити до списку також підсанкційних осіб

Бюджетна комісія Київської міськради створила робочу групу, яка має напрацювати чіткий механізм заборони участі росіян і російських бізнесів у розробці та реалізації міських проектів.

Про це повідомила перша заступниця голови бюджетної комісії Київради, депутатка «Європейської Солідарності» Людмила Ковалевська, передає пресслужба політсили.

«В умовах російської агресії на сході країни та анексії Криму, столиця не може дозволяти російським інвесторам брати участь в проєктах, які фінансуються міським коштом», – заявила вона.

Ковалевська підкреслила, що бюджетна комісія міськради створила робочу групу, яка має напрацювати чіткий механізм заборони участі росіян і російських бізнесів у розробці та реалізації міських проєктів. «Зараз на наш розгляд запропоновано документ, відповідно до якого заборона поширюється і на суб’єкти господарювання, які перебувають під контролем росіян, і на юридичні особи, у статутних капіталах яких є частина РФ. Робоча група має детально все проаналізувати і включити до списку також підсанкційних осіб. Окрім того, ми чітко маємо розуміти кінцевих власників підприємств, які хочуть працювати на території столиці», – зазначила депутатка.

Ковалевська сподівається, що проєкт рішення винесуть на розгляд Київради вже найближчого пленарного засідання.

Депутатка нагадала, що у 2019 році Київрада встановила заборону на передачу комунального майна та землі юридичним особам у статутному капіталі яких частка держави-агресора становить понад 25% або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор.

«Сьогодні ми маємо в цілому перекрити доступ російському бізнесу до можливості збагачення за рахунок Києва та киян», – наголосила вона.