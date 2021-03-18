Війна за Бабин Яр. Вчора сталась важлива подія

Розширене засідання Комітету ВР України з питань гуманітарної та інформаційної політики. 17 березня 2021 року

Альтернативний російський проєкт несе ризики та загрози національній безпеці та іміджу України у світі

Ще одна подія відбулася, 17 березня на розширеному засіданні Комітету ВР України з питань гуманітарної та інформаційної політики: вперше в історії незалежної України депутати ВР, члени комітету заслухали презентацію державної української концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру, яка була розроблена Робочою групою при Інституті історії України НАНУ під керіництвом професора Геннадія Боряка.

Презентував концепцію заступник голови Робочої групи, професор Олександр Лисенко.

Майже для усіх депутатів, присутніх на засіданні комітету стало відкриттям як існування державної концепції, так і те, що альтернативний проєкт є російським і несе ризики та загрози національній безпеці та іміджу України у світі.

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