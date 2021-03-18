Епідеміолог: Карантинних обмежень, запроваджених сьогодні мало. Києву треба зупиняти транспорт
Епідеміолог Александрін: «Якщо у громадському транспорті буде заповнено понад 50% сидячих місць, то про яку ефективність обмежень можна говорити?»
Александрін: аби протидіяти спалаху Covid-19 у столиці, потрібно почати із зупинок громадського транспорту
Обмежень, які передбачає ухвалений сьогодні локдаун (що починає діяти з 20 березня), недостатьо. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив кандидат медичних наук, керівник Націнальної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.
«Дуже просто визначати, чи припинять люди заражатися: для цього достатньо вийти у понеділок у годину-пік на зупинку громадського транспорту і подивитися, скільки людей стоятиме поруч. Якщо у громадському транспорті буде заповнено понад 50% сидячих місць – а заповнено буде більше – то про яку ефективність обмежень можна говорити?», – зазначив він.
За словами Александріна, починати локдаун треба було б із повної зупинки транспорту, а також закриття дитячих садочків.
Лікар підкреслив, що коронавірус швидко мутує, і є ризики того, що в Україні, яка не встигає із вакцинопрофілактикою, ці мутації ще пришвидшаться.
«Так, у нас вже виявили і британський, і південноафриканський штами, і ще кілька інших. Зауважу: нині коронавірусна хвороба помолодшала: з’явилися важкі випадки серед молоді, серед дітей. Інколи йдеться не просто про шпиталізацію у стані середньої важкості, а й про реанімацію», – додав Александрін.
Александрін також висловив думку, що запроваджувати суворі карантинні обмеження по усій країні треба було б хоча б два тижні тому, коли вже було зрозуміло, що країну і, зокрема, Україну ось-ось накриє чергова хвиля коронавірусної хвороби.
Як повідомлялось, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.
Буде заборонено:
- робота закладів культури;
- будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали;
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- підпадає під заборону проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;
- заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших). А також – присутність глядачів на спортивних змаганнях;
- заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;
- працюватимуть за дотримання суворих норм та без роботи кафе – авто-заправочні станції;
- перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;
- Також поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;
- Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
- приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;
- Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі, однак з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50 відсотків.
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