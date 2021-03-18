Епідеміолог: Карантинних обмежень, запроваджених сьогодні мало. Києву треба зупиняти транспорт

Епідеміолог Александрін: «Якщо у громадському транспорті буде заповнено понад 50% сидячих місць, то про яку ефективність обмежень можна говорити?»

Александрін: аби протидіяти спалаху Covid-19 у столиці, потрібно почати із зупинок громадського транспорту

Обмежень, які передбачає ухвалений сьогодні локдаун (що починає діяти з 20 березня), недостатьо. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив кандидат медичних наук, керівник Націнальної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

«Дуже просто визначати, чи припинять люди заражатися: для цього достатньо вийти у понеділок у годину-пік на зупинку громадського транспорту і подивитися, скільки людей стоятиме поруч. Якщо у громадському транспорті буде заповнено понад 50% сидячих місць – а заповнено буде більше – то про яку ефективність обмежень можна говорити?», – зазначив він.

За словами Александріна, починати локдаун треба було б із повної зупинки транспорту, а також закриття дитячих садочків.

Лікар підкреслив, що коронавірус швидко мутує, і є ризики того, що в Україні, яка не встигає із вакцинопрофілактикою, ці мутації ще пришвидшаться.

«Так, у нас вже виявили і британський, і південноафриканський штами, і ще кілька інших. Зауважу: нині коронавірусна хвороба помолодшала: з’явилися важкі випадки серед молоді, серед дітей. Інколи йдеться не просто про шпиталізацію у стані середньої важкості, а й про реанімацію», – додав Александрін.

Андрій Александрін

Александрін також висловив думку, що запроваджувати суворі карантинні обмеження по усій країні треба було б хоча б два тижні тому, коли вже було зрозуміло, що країну і, зокрема, Україну ось-ось накриє чергова хвиля коронавірусної хвороби.

Як повідомлялось, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

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