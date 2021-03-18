  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У центрі Києва стався вибух: у повітрі перевищено рівень газу невідомого походження (ФОТО)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після замірів рівня концентрації шкідливих речовин було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду - У центрі Києва стався вибух: у повітрі перевищено рівень газу невідомого походження (ФОТО)
    Після замірів рівня концентрації шкідливих речовин було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду
    фото: Telegram

    Під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ, який спровокував вибух

    У Шевченківському районі столиці, за адресою Дегтярівська 17/18, стався вибух,

    Про це повідомляє Телеграм-канал «Вартові Еспресо».

    Під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ невідомого походження, який спровокував вибух. Зварювальник отримав опік обличчя другого ступеня.

    «До КАРС надійшло повідомлення про вибух, що стався за адресою Дегтярівська 17/18.

    Під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ невідомого походження, який спровокував вибух. Чоловік, який в цей час займався зварюванням шпонового з'єднання, отримав опік обличчя другого ступеня. На місце події прибули рятувальники Київської служби порятунку й ДСНС та обстежили територію», – йдеться у повідомленні.

    Після замірів рівня концентрації шкідливих речовин було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду. Про це повідомили до аварійної газової служби.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У центрі Києва стався вибух: у повітрі перевищено рівень газу невідомого походження (ФОТО)
    У центрі Києва стався вибух: у повітрі перевищено рівень газу невідомого походження (ФОТО)

    Будівельні роботи призупинено, на місці працює поліція.

    Нагадаємо, у ніч на вівторок, 16 березня, у місті Боярка Києво-Святошинського району по вулиці Королюка пролунав вибух.

    Внаслідок вибуху було пошкоджено два припаркованих автомобілі та огорожу будинку.

    Теги: вибух Київ газ ДСНС рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies