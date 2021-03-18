У центрі Києва стався вибух: у повітрі перевищено рівень газу невідомого походження (ФОТО)

Після замірів рівня концентрації шкідливих речовин було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду

Під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ, який спровокував вибух

У Шевченківському районі столиці, за адресою Дегтярівська 17/18, стався вибух,

Про це повідомляє Телеграм-канал «Вартові Еспресо».

Під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ невідомого походження, який спровокував вибух. Зварювальник отримав опік обличчя другого ступеня.

«До КАРС надійшло повідомлення про вибух, що стався за адресою Дегтярівська 17/18.

Під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ невідомого походження, який спровокував вибух. Чоловік, який в цей час займався зварюванням шпонового з'єднання, отримав опік обличчя другого ступеня. На місце події прибули рятувальники Київської служби порятунку й ДСНС та обстежили територію», – йдеться у повідомленні.

Після замірів рівня концентрації шкідливих речовин було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду. Про це повідомили до аварійної газової служби.

Будівельні роботи призупинено, на місці працює поліція.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 16 березня, у місті Боярка Києво-Святошинського району по вулиці Королюка пролунав вибух.

Внаслідок вибуху було пошкоджено два припаркованих автомобілі та огорожу будинку.