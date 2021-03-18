  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    YouTube обмежив роботу «Вести.Крым». Російські пропагандисти розповідали про «фашистів в Україні»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Публікація під назвою &laquo;Ось хто в пошані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР&raquo; з'явилось ще у 2019 році, але зараз її видаалено&nbsp; - YouTube обмежив роботу «Вести.Крым». Російські пропагандисти розповідали про «фашистів в Україні»
    Публікація під назвою «Ось хто в пошані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР» з'явилось ще у 2019 році, але зараз її видаалено 

    Путінські пропагандисти образилися та готують офіційний запит в Youtube про «неправомірність дій відеохостингу»

    Популярний відеохостинг YouTube заборонив акаунту російського телеканалу «Вести.Крым» публікувати нові відео чи проводити трансляції через публікацію про війська СС в Україні. Ця заборона для початку діятиме тиждень. Про це повідомили на сайті «Вести.Крым».

    Публікація під назвою «Ось хто в пошані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР» з'явилось ще у 2019 році. Наразі відео недоступне на YouTube – його видалили з платформи через мову ворожнечі.

    Через порушення правил компанії відеохостингу вже з 18 березня протягом семи днів телеканал не зможе публікувати нові відео чи проводити трансляції. Сам акаунт телеканалу залишився відкритим, однак, якщо у найближчі 3 місяці YouTube виявить ще якісь порушення, його можуть заблокувати повністю.

    Телеканал вже назвав цей інцидент дискримінацією та заявив, нібито блокування відео пов'язано з тим, що 18 березня Росія відзначає «день приєднання Криму та Севастополя». Директор ТРК «Вести.Крым» Олександр Мінаков заявив, що телеканал отримав повідомлення від YouTube про обмеження о 23:00 17 березня.

    Наразі телеканал хоче відправити офіційний запит в Youtube про «неправомірність дій відеохостингу».

    Раніше YouTube позначив пропагандистський російський фільм «Крым. Путь на Родину» на YouTube-сторінці каналу «Россия 24» як неприйнятний та образливий для деяких аудиторій.

    Тоді автор фільму телеведучий Андрія Кондрашов також пов'язав появу попередження з річницею анексії Криму. За його словами, у цей час відбувається «спалах переглядів фільму». Також він зазначив, що YouTube не повідомляв про рішення додати попередження.

    Теги: Крим Росія окупанти пропаганда Україна окуповані території СРСР Крым Россия фільм YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies