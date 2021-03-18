YouTube обмежив роботу «Вести.Крым». Російські пропагандисти розповідали про «фашистів в Україні»

Публікація під назвою «Ось хто в пошані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР» з'явилось ще у 2019 році, але зараз її видаалено

Путінські пропагандисти образилися та готують офіційний запит в Youtube про «неправомірність дій відеохостингу»

Популярний відеохостинг YouTube заборонив акаунту російського телеканалу «Вести.Крым» публікувати нові відео чи проводити трансляції через публікацію про війська СС в Україні. Ця заборона для початку діятиме тиждень. Про це повідомили на сайті «Вести.Крым».

Публікація під назвою «Ось хто в пошані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР» з'явилось ще у 2019 році. Наразі відео недоступне на YouTube – його видалили з платформи через мову ворожнечі.

Через порушення правил компанії відеохостингу вже з 18 березня протягом семи днів телеканал не зможе публікувати нові відео чи проводити трансляції. Сам акаунт телеканалу залишився відкритим, однак, якщо у найближчі 3 місяці YouTube виявить ще якісь порушення, його можуть заблокувати повністю.

Телеканал вже назвав цей інцидент дискримінацією та заявив, нібито блокування відео пов'язано з тим, що 18 березня Росія відзначає «день приєднання Криму та Севастополя». Директор ТРК «Вести.Крым» Олександр Мінаков заявив, що телеканал отримав повідомлення від YouTube про обмеження о 23:00 17 березня.

Наразі телеканал хоче відправити офіційний запит в Youtube про «неправомірність дій відеохостингу».

Раніше YouTube позначив пропагандистський російський фільм «Крым. Путь на Родину» на YouTube-сторінці каналу «Россия 24» як неприйнятний та образливий для деяких аудиторій.

Тоді автор фільму телеведучий Андрія Кондрашов також пов'язав появу попередження з річницею анексії Криму. За його словами, у цей час відбувається «спалах переглядів фільму». Також він зазначив, що YouTube не повідомляв про рішення додати попередження.