Київрада придумала, як діти не киян зможуть ходити до столичних дитсадків



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Діти не киян, які мають картку киянина, зможуть відвідувати столичні дитсадки безкоштовно

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили зміни до Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва на 2019-2023 роки».

Восени минулого року Київрада затвердила Попядок здійснення видатків на дошкільну освіту у м. Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості», що передбачає пріоритетне право зарахування до комунальних садочків столиці дітей киян.

Рішенням КМР від 20 грудня 2018 року розширено коло осіб, хто може отримати Муніципальну картку киянина на осіб, які працюють в столиці і відповідно платять податки до бюджету столиці. Сьогоднішнє рішення розширює дію базового фінансового нормативу й на дітей громадян, які мають право на отримання муніципальної «Картки киянина».

«Ми маємо новий порядок фінансування столичних дошкільнят на основі принципу «гроші ходять за дитиною». Аби збільшити кількість дітей, охоплених цим механізмом, ми пропонуємо розширити дію базового фінансового нормативу не лише на дітей киян, а також на дітей батьків, які не мешкають в столиці, але працюють тут, наповнюють міський бюджет і мають право на Картку киянина. Таким чином, діти громадян, які сплачують податки у столиці, перебуватимуть у міських комунальних дитсадках безкоштовно», - розповіла ініціатор відповідного рішення депутат Київради Ганна Старостенко.

Нагадаємо, рішенням КМР від 20 грудня 2018 року запроваджено в Києві багатофункціональну електронну картку «Муніципальна картка «Картка киянина», а також встановлено осіб, які можуть отримати дану картку.

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