Київрада призначила чотирьох нових заступників мера

Призначені чотири заступники голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

Сьогодні, 8 грудня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили призначення Володимира Прокопіва на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Він займатиметься розвитком місцевого самоврядування в столиці та міжнародним співробітництвом Києва містами-побратимами і європейськими організаціями. Також Прокопів підкреслив важливість відновлення районних рад у столиці.

«Київ потребує відновлення райрад. Але не армії чиновників, які проїдають міський бюджет, а ефективних комунікаторів між владою та громадою. Зараз на одного депутата КМР припадає в середньому по 30 тисяч киян, важко охопити всі проблеми. Районні депутати мають покращити комунікацію та пришвидшити вирішення всіх нагальних питань. Я сподіваюся, що теперішній депутатський корпус впорається з задачею відновлення районних рад», – зазначив Прокопів.

Окрім того, на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень призначено Олексія Кулебу, Олену Говорову та Костянтина Усова.

З грудня 2015 до 2020 року Володимир Прокопів обіймав посаду заступника міського голови — секретаря Київради

Володимир Прокопів розпочав свою роботу в КМДА у 2007 році, опікувався справами молоді. Згодом став провідним спеціалістом відділу контролю за дотриманням вимог земельного законодавства Державної інспекції сільського господарства. Депутат Київради VIII – IX скликання. З грудня 2015 до 2020 року обіймав посаду заступника міського голови – секретаря Київради.

Володимир Прокопів ініціював перетворення першого поверху Київради на публічний простір. Також був апологетом запровадження у столиці Громадського бюджету та електронних петицій до міської влади. П’ять років поспіль очолював офіційну делегацію України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. Веде активну політику на міжнародній арені, переймаючи європейський досвід у сфері місцевого самоврядування.

З 2019 року Олексій Кулеба був директором Департаменту міського благоустрою КМДА

Олексій Кулеба за освітою економіст. Був депутатом Ржищівської міської ради Київської області. Має досвід викладацької діяльності в ПАТ «МАУП» та Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Працював на посаді менеджера комунального підприємства Київської обласної ради «КИЇВ-МЕДІА». Був радником КП «Плесо». З 2019 року – директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

Олена Говорова понад 15 років є членом Національного олімпійського комітету

Олена Говорова призер Олімпійських ігор. Виборола бронзову олімпійську медаль на сіднейській Олімпіаді в потрійному стрибку. Працює фізичною особою-підприємцем, має досвід роботи на керівних посадах. Понад 15 років є членом Національного олімпійського комітету.

Костянтин Усов був депутатом Верховної Ради восьмого скликання від фракції «БПП «Солідарність»

Костянтин Усов має освіту журналіста та правознавця. Створив низку приватних теле-та радіо- компаній. Був радником голови Одеської державної адміністрації. У 2014 році став депутатом Верховної Ради восьмого скликання від фракції «БПП «Солідарність». У Верховній Раді працював на посадах заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку та секретаря Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Брав безпосередню участь у створенні Закону «Про освіту». Був членом комітету рівності і недискримінації ПАРЄ та членом комітету ПАРЄ по обранню суддів Європейського суду.