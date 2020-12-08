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    Київрада призначила чотирьох нових заступників мера

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    Київрада погодила призначення&nbsp;заступників голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень - Київрада призначила чотирьох нових заступників мера
    Київрада погодила призначення заступників голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень
    Фото: Київрада

    Призначені чотири заступники голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

    Сьогодні, 8 грудня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили призначення Володимира Прокопіва на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Він займатиметься розвитком місцевого самоврядування в столиці та міжнародним співробітництвом Києва містами-побратимами і європейськими організаціями. Також Прокопів підкреслив важливість відновлення районних рад у столиці.

    «Київ потребує відновлення райрад. Але не армії чиновників, які проїдають міський бюджет, а ефективних комунікаторів між владою та громадою. Зараз на одного депутата КМР припадає в середньому по 30 тисяч киян, важко охопити всі проблеми. Районні депутати мають покращити комунікацію та пришвидшити вирішення всіх нагальних питань. Я сподіваюся, що теперішній депутатський корпус впорається з задачею відновлення районних рад», – зазначив Прокопів.

    Окрім того, на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень призначено Олексія Кулебу, Олену Говорову та Костянтина Усова.

    З грудня 2015 до 2020 року Володимир Прокопів обіймав посаду заступника міського голови — секретаря Київради
    З грудня 2015 до 2020 року Володимир Прокопів обіймав посаду заступника міського голови — секретаря Київради

    Володимир Прокопів розпочав свою роботу в КМДА у 2007 році, опікувався справами молоді. Згодом став провідним спеціалістом відділу контролю за дотриманням вимог земельного законодавства Державної інспекції сільського господарства. Депутат Київради VIII – IX скликання. З грудня 2015 до 2020 року обіймав посаду заступника міського голови – секретаря Київради. 
    Володимир Прокопів ініціював перетворення першого поверху Київради на публічний простір. Також був апологетом запровадження у столиці Громадського бюджету та електронних петицій до міської влади. П’ять років поспіль очолював офіційну делегацію України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. Веде активну політику на міжнародній арені, переймаючи європейський досвід у сфері місцевого самоврядування.

    З 2019 року Олексій Кулеба був директором Департаменту міського благоустрою КМДА
    З 2019 року Олексій Кулеба був директором Департаменту міського благоустрою КМДА

    Олексій Кулеба за освітою економіст. Був депутатом Ржищівської міської ради Київської  області. Має досвід викладацької діяльності в ПАТ «МАУП» та Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Працював на посаді менеджера комунального підприємства Київської обласної ради «КИЇВ-МЕДІА». Був радником КП «Плесо». З 2019 року – директор Департаменту міського благоустрою КМДА. 

    Олена Говорова понад 15 років є членом Національного олімпійського комітету
    Олена Говорова понад 15 років є членом Національного олімпійського комітету

    Олена Говорова призер Олімпійських ігор. Виборола бронзову олімпійську медаль на сіднейській Олімпіаді в потрійному стрибку. Працює фізичною особою-підприємцем, має досвід роботи на керівних посадах. Понад 15 років є членом Національного олімпійського комітету. 

    Костянтин Усов був депутатом Верховної Ради восьмого скликання від фракції «БПП «Солідарність»
    Костянтин Усов був депутатом Верховної Ради восьмого скликання від фракції «БПП «Солідарність»

    Костянтин Усов має освіту журналіста та правознавця. Створив низку приватних теле-та радіо- компаній. Був радником голови Одеської державної адміністрації. У 2014 році став депутатом Верховної Ради восьмого скликання від фракції «БПП «Солідарність». У Верховній Раді працював на посадах заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку та секретаря Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Брав безпосередню участь у створенні Закону «Про освіту». Був членом комітету рівності і недискримінації ПАРЄ та членом комітету ПАРЄ по обранню суддів Європейського суду.

    Теги: Київ Київрада Володимир Прокопів самоврядування КМДА Олена Говорова
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