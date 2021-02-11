Київрада закликала Кабмін збільшити видатки на субсидії

У Київраді нагадали, що рік тому президент України Володимир Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, а вони практично вдвічі зросли

Сьогодні, 11 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати звернулися до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо необхідності збільшення у Державному бюджеті України на 2021 рік видатків та субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у зв’язку із підвищенням тарифів на енергоносії. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Депутати підкреслюють, що уряд та Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг, «ухвалили низку невмотивованих рішень, що призведуть до значного підвищення вартості газу та електроенергії для населення».

«Незважаючи на те, що рік тому президент України Володимир Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, вони практично вдвічі зросли. Наприклад, за останній рік ціни на газ піднялися максимально до 10,8 грн за кубометр, хоча станом на початок 2019 року ціна газу була зафіксована на рівні 8,59 грн за кубометр. Також за останній рік були скасовані пільгові тарифи на споживання електроенергії до 100 кВт у розмірі 0,9 грн, і сьогодні вона з першого кВт коштує 1,68 грн», – акцентує увагу депутат Київради Леонід Ємець.

При цьому, підкреслює депутат, скорочено видатки на субсидії для громадян на оплату житлово-комунальних послуг: «До прикладу, на 2020 рік у державному бюджеті було закладено 47,5 мільярдів гривень. Порівняно з 2018 роком, обсяг субсидій на поточний рік зменшився майже вдвічі - з 71 мільярда до 36,6 млрд грн», – констатував Ємець.

У таких умовах платоспроможність українських родин погіршилась, відповідно накопичуються борги населення.

З огляду на це Київрада закликає президента, уряд та парламент збільшити видатки на субсидії для населення.

Рішення підтримали 99 депутатів Київради.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт-год за перші 100 кВт-год і 3000 кВт-год місячного споживання.

Додамо, що напередодні Міністерство соціальної політики доручило облдержадміністраціям розглянути питання надання субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

Як повідомлялося, Верховна Рада зобов’язала Кабмін підготувати зміни до бюджету-2021.