Кабмін ввів новий вид субсидій. Кому і на яких умовах вони дістануться

Виплата компенсацій передбачена тільки за перший квартал 2021 року

З квітня, як випливає з документа, тариф знову подорожчає

Скасування з 1 січня пільгового тарифу на електрику в 90 коп./кВт-год і введення єдиного 1,68 грн/кВт-год поставило українців, чиї будинки знаходяться на електроопаленні, на грань виживання, особливо в сільській місцевості.

Влада обіцяла допомогти їм, виділивши фіксовану субсидію в 1000 грн. Однак згідно з постановою Кабміну, затвердженою 27 січня, це буде не субсидія і не тисяча гривень, причому термін дії документа обмежений.

Компенсація

У документі Кабінету міністрів «Питання надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії» від 27 січня визначаються категорії населення, які отримають компенсацію за скасування з 1 січня 2021 року пільгового тарифу електроенергії. До таких віднесені:

жителі житлових будинків (в тому числі «готельок», квартир і гуртожитків), обладнаних електроопалювальними установками; жителі негазифікованих багатоквартирних будинків, в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання; багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Право на отримання компенсації надається всім споживачам, в тому числі в сільській місцевості, хто мав право на такий тариф за станом на 31 грудня 2020 роки (1 і 2 групи).

Компенсація надається на покриття різниці вартості спожитої електроенергії, яка виникла в результаті скасування знижених тарифів і застосування єдиної ціни, встановленої 1 січня, є на всю суму втрат споживача, а не якусь її частину.

Обмеження

Документ також вносить і обмеження. Так, одержувачі житлових субсидій не мають права розраховувати на компенсаційні виплати, що в принципі логічно, оскільки в субсидіях вже повинні бути передбачені компенсації за тариф.

Виплата компенсацій передбачена тільки за перший квартал 2021 року.

Для перших двох категорій діє обмеження в 3000 кВт-год на місяць.

При розрахунку вартості не застосовується 30% знижка, яка була передбачена станом на 31 грудня для населення, яке проживає в 30-км зоні АЕС.

Але зате зберігаються тарифні коефіцієнти для тих, у кого споживання за часовими періодами.

Механізм

Не пізніше 2 числа місяця (лютий – квітень) постачальники відправляють в електронному вигляді Мінсоцполітики та НКРЕКУ реєстр споживачів для визначення серед них одержувачів субсидій.

Міністерство звіряє інформацію в реєстрах з даними Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій та повертає списки назад, зазначивши серед споживачів субсидіантів.

Постачальники, виключивши одержувачів субсидій, розраховують компенсації сум споживачам і до 10 числа подають Мінсоцполітики та НКРЕКУ заявки на перерахування коштів.

Мінсоцполітики протягом трьох днів після їх отримання переказує бюджетні кошти на їх поточні рахунки зі спеціальним режимом використання.

У разі вчинення перерахунку обсягів споживання одержувачам компенсації постачальники надають в міністерство до 1 травня додаткову заявку, і до 15 травня відомство здійснює перерахування коштів.

Невикористані кошти повертаються до держбюджету 1 червня.

Без оподаткування

Всі операції здійснюються без залучення зусиль споживача. Постачальник електроенергії просто інформує його про надану компенсацію у квитанції та в особистому кабінеті.

При цьому компенсації не видаються на руки подібно монетизованим субсидіям.

Розмір отриманої компенсації не враховується при обчисленні сукупного доходу сім’ї для всіх видів соцдопомоги. Крім того, він не підлягає оподаткуванню.

«Мінсоцполітики внесло два принципово важливі моменти. Ці кошти не будуть враховуватися як оподатковуваний дохід, і вони підуть безпосередньо постачальникам електроенергії. По-моєму, це логічно, тому що, якщо їх виплачувати готівкою, уявляєте, скільки буде потрібно адміністративних витрат, щоб обілетити кожного одержувача такої компенсації «, – підкреслює економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Півтора мільярда на три місяці

Всього уряд має намір використати на компенсації за підвищення тарифу 1,4 млрд грн, які будуть взяті зі спецфонду держбюджету. Правда, незрозуміло, звідки в спецфонді можуть взятися «зайві» гроші, адже виплату цих компенсацій в держбюджет не закладали.

За словами Юрія Гаврилечко, спецфонд не є захищеною статтею держбюджету, в нього направляються гроші від конкретних доходів і відразу йдуть на визначені законом про держбюджет витрати.

«Хтось не отримає допомогу на ці 1,4 млрд грн. Це ж не з повітря взято, вони передбачені на інші програми, в одних забрали, іншим – дадуть. А у кого забрали, повинен Мінфін визначати», – підкреслює директор спеціальних програм науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Однак, як випливає з супровідних документів до постанови, Мінфін документ щодо компенсації не підтримав – значить, з фінансуванням статей витрат дійсно можуть бути неузгодженості. Іншою проблемою є короткий термін дії компенсації – він обмежений першим кварталом, тобто з квітня, як випливає з документа, тариф знову подорожчає.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт-год за перші 100 кВт-год і 3000 кВт-год місячного споживання.

Додамо, що напередодні Міністерство соціальної політики доручило облдержадміністраціям розглянути питання надання субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення.

Як повідомлялося, Верховна Рада зобов’язала Кабмін підготувати зміни до бюджету-2021.