Із виплатою субсидій – катастрофа. Стали відомі деталі засідання бюджетного комітету

36,6 млрд гривень, закладених в бюджеті на виплату пільг та субсидій, не вистачить до осені

Із фінансуванням програм субсидій та пільг на комунальні послуги виникли проблеми. Про це повідомила народна депутатка з партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк за результатами засідання Комітету з питань бюджету, де заслухали міністра Мінсоцполітики Марину Лазебну.

Василевська-Смаглюк підкреслила, що 36,6 млрд гривень, закладених в бюджеті на виплату пільг та субсидій, не вистачить навіть до осені.

«Ці 36,6 млрд просто тануть на очах. Через значне підвищення тарифів була створена ще одна програма грошової компенсації населенню. На неї перекинуто 1,4 млрд гривень. У грудні було виплачено людям 6,6 млрд гривень. У січні вже 7,8 млрд гривень. У лютому буде приблизно така ж сума, можливо трішки менша», – пояснила депутатка.

Василевська-Смаглюк наголосила, що весною Мінсоцполітики буде змушене виходити на Міністерство фінансів та шукати додаткові джерела фінансування програм субсидій та пільг. «А це значить, що фінансування якоїсь статті скоротять», – додала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень.

1 лютого Кабмін вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів.

До цього Кабмін вніс до списку соціально значимих товарів природній газ, щоб в ручному режимі врегулювати тариф на газ для населення. Уряд тимчасово встановив граничну межу ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр.