Київрада зібралася на сесію, розпочату майже місяць тому трансляція



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Продовження засідання Київради переносилося

Сьогодні, 12 грудня, відбудеться продовження пленарного засідання Київської міської ради від 14 листопада.

Початок засідання о 10:00.

Продовження мало відбутися 5 грудня, але було перенесено на 12 грудня.

Нагадаємо, на засіданні 14 листопада столичні депутати підтримали звернення Київської міської ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо недопущення продажу землі сільськогосподарського призначення.

Крім того, на тому засіданні Київрада розірвала договір із забудовником на вулиці Мечникова 7-Б у Печерському районі.

Також столичні депутати звернулися до президента України та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина.